TV Globo reprisa novela refeita 10 anos depois de ser censurada pelos militares

Anunciada pela TV Globo como nova reprise das tardes na televisão aberta a partir de 5 de outubro, Roque Santeiro, a icônica novela de Dias Gomes e Aguinaldo Silva inspirada na peça O berço do herói, de Dias Gomes, teve uma primeira versão proibida pela censura em 1975 pouco antes da estreia.

Com Lima Duarte, Francisco Cuoco e Betty Faria nos papéis de Sinhozinho Malta, Roque Santeiro e Viúva Porcina, a novela tinha mais de 30 capítulos gravados e chamadas anunciando a estreia para 27 de agosto de 1975 quando a Rede Globo recebeu ofício do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), do governo federal, cancelando a novela que, segundo nota dos militares, era uma "ofensa à moral e aos bons costumes" e "achincalhe à igreja".

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O motivo da censura foi uma escuta telefônica do governo, onde foi gravada uma conversa de Dias Gomes em que ele afirmava que Roque Santeiro era apenas uma forma de enganar os militares, adaptando O berço do herói para a televisão, com ligeiras modificações que fariam com que os militares não percebessem que se tratava da mesma obra. "Uma pequena sacanagem", ele teria dito, defendendo que alteraria sutilmente o texto da peça — a história de um cabo brasileiro dado como morto na Segunda Guerra, que se torna mito em sua cidade, até que ressurge vivo, revelando ter fugido. Na novela, o protagonista é um jovem que faz santos, morto em uma briga local.

No mesmo dia, o Jornal Nacional, anunciou que a tão esperada estreia não aconteceria. A emissora colocou no ar uma reprise da novela Selva de pedra, de Janete Clair, enquanto outra era escrita pela mesma autora, aproveitando o elenco para outro sucesso: Pecado capital, que estreou em 1976.

Dez anos depois, já no governo civil de José Sarney, Roque Santeiro finalmente chegou às telas, com novo elenco, transformando-se em um dos maiores sucessos da história da TV Globo, tornando-se um marco cultural que permanece presente na memória afetiva do público.

Ainda que tenha sido exibida originalmente em 1985, a emissora relança o clássico com o tema de comemoração do Jubileu de Esmeralda, que celebra exatos 40 anos. A novela teve outras duas passagens pela televisão aberta: pela Sessão aventura, em 1991, e pelo Vale a pena ver de novo, em 2000. A produção também ganhou duas reprises no canal Viva, em 2011 e 2024, e está disponível no Globoplay desde 2021.

A história censurada

Ambientada na fictícia Asa Branca, a trama gira em torno de Roque Santeiro, artesão de santos que teria morrido ao defender a cidade do temido bandido Navalhada. Transformado em mártir e santo popular pelos moradores, Roque passa a ser venerado como responsável por milagres e curas atribuídos à sua intercessão. A fama do herói movimenta a economia local, atrai romeiros e fortalece interesses políticos, religiosos e comerciais que passam a depender diretamente da manutenção de sua lenda. Inclusive, uma equipe de cinema invade a cidade para filmar a história, tendo o galã Roberto Matias (Fábio Jr) como intérprete do mito.

Mas tudo muda quando Roque (José Wilker) retorna a Asa Branca, vivo, 17 anos depois de ter sido dado como morto. Sua reaparição ameaça desmontar uma estrutura de poder construída em torno do mito do santo, colocando em xeque figuras influentes da cidade, como o poderoso fazendeiro Sinhozinho Malta (Lima Duarte), o padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus), que lucra com a venda de objetos ligados à devoção do suposto mártir.

No centro da narrativa, está a Viúva Porcina (Regina Duarte), personagem que se tornou um dos maiores ícones da televisão brasileira. Apresentada como a viúva do herói, embora jamais tenha sido casada com ele, Porcina ajudou a alimentar a lenda de Roque ao longo dos anos. A chegada do verdadeiro santeiro provoca mudanças profundas em sua vida e dá origem a um dos triângulos amorosos mais marcantes da dramaturgia nacional, envolvendo também Sinhozinho Malta. Paralelamente, Mocinha (Lucinha Lins), a verdadeira noiva de Roque, reencontra a esperança ao descobrir que o homem que esperou durante tantos anos está vivo.

Além da trama principal, Roque Santeiro conquistou o público com histórias paralelas memoráveis. Entre elas, o mistério do lobisomem que aterrorizava Asa Branca, vivida pelo saudoso ator Rui Rezende. A obra também marcou a estreia de nomes como Claudia Raia, Patrícia Pillar e Maurício Mattar na TV Globo.

Roque Santeiro é uma novela de Dias Gomes, com coautoria de Aguinaldo Silva e colaboração de Marcílio Moraes e Joaquim Assis. A obra tem supervisão de Daniel Filho, direção de Paulo Ubiratan, Jayme Monjardim, Gonzaga Blota e Marcos Paulo, além de direção-geral de Paulo Ubiratan. Também integram o elenco Yoná Magalhães, Lídia Brondi, Cássia Kis, Armando Bógus, Eloísa Mafalda, Cláudio Cavalcanti, entre outros.