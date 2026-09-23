Úrsula Corona volta à tevê com nova temporada de "O mapa" em Portugal

Depois de uma trajetória iniciada ainda na infância na televisão brasileira, Úrsula Corona retorna às telas com uma nova temporada de O mapa, programa que apresenta na Globo em Portugal e que, agora, amplia sua circulação internacional.
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A nova temporada será gravada em Portugal e terá exibição pela Globo Portugal e Globo Internacional, alcançando diferentes mercados onde a emissora está presente, além das plataformas digitais e do Globoplay, o que amplia o alcance do programa e a conexão entre Portugal, Brasil e os espectadores internacionais da emissora.
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Mais do que um programa de turismo, O mapa propõe uma leitura de Portugal a partir de suas pessoas, territórios, cultura, gastronomia, entrevistas , histórias e experiências. A proposta é revelar um país que vai além dos destinos mais conhecidos, aproximando o espectador de lugares e personagens que ajudam a compreender a identidade portuguesa contemporânea.
Com uma linguagem que combina viagem, comportamento, cultura e encontro, O mapa aposta naquilo que fez da televisão uma ferramenta de conexão: a possibilidade de atravessar fronteiras por meio de histórias reais.
Volta após o luto
À frente do projeto está Úrsula Corona, primeira brasileira a apresentar um programa na televisão portuguesa, que possui uma relação de longa data com a televisão. Sua carreira começou aos 8 anos de idade, na Globo, e passou posteriormente por diferentes formatos, entre dramaturgia, cinema e apresentação.
Seu último trabalho em televisão no Brasil foi na novela Garota do momento, de 2024, selecionada para concorrer a Melhor Telenovela no Emmy pelo Brasil. Coincidentemente, Úrsula está no elenco de outras duas obras indicadas — e que foram vencedoras — do prêmio: a brasileira O astro, de 2011, e a portuguesa Ouro Verde, de 2015.
A nova temporada de O mapa também chega em um momento especial na trajetória da apresentadora. Depois de um período afastada dos trabalhos por seu luto com a perda do pai, Úrsula retoma as gravações e volta a ocupar o espaço que conhece desde a infância: o de contar histórias diante das câmaras.
Expansão internacional
A nova fase de O mapa representa também um momento de expansão internacional da carreira da apresentadora. Vivendo entre diferentes países e com uma trajetória profissional ligada ao Brasil e a Portugal, Úrsula assume no programa o papel de uma comunicadora que transita entre culturas e aproxima públicos dos dois lados do Atlântico.
A primeira temporada do programa marcou sua chegada à televisão portuguesa da Globo. Agora, a segunda temporada nasce com uma ambição maior: consolidar O mapa como um conteúdo capaz de viajar para além de Portugal e apresentar ao público internacional diferentes perspectivas sobre o país.
“Portugal tem muitas histórias que ainda não chegaram às telas. O que me interessa é justamente encontrar essas histórias, conhecer as pessoas e mostrar lugares que muitas vezes passam despercebidos”, afirma Úrsula, que também é empreendedora social e, neste mês de setembro, teve sua fundação, o Instituto Fome de Tudo, vencedor de 2026 na categoria Agricultura e Segurança Alimentar da Aliança de Negócios de Mulheres do BRICS (BRICS WBA, na sigla em inglês).
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