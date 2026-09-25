Tom Cruise: a rotina de treinos por trás da boa forma do astro de ação

Aos 61 anos, Tom Cruise continua a impressionar o público com uma forma física impecável. O segredo por trás da vitalidade do ator, famoso por dispensar dublês em cenas de ação, envolve uma combinação de treinos variados e uma disciplina alimentar rigorosa, adaptada ao longo das décadas para sustentar a alta performance exigida por Hollywood.

Diferente de rotinas focadas apenas em academias, o preparo físico do ator é amplamente funcional. Grande parte de seu treinamento é dedicado a aprender e dominar as habilidades que seus personagens exigem. Isso transforma o exercício em uma atividade dinâmica e com propósito, que vai muito além da estética e foca na capacidade de execução de movimentos complexos e arriscados.

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A base de sua longevidade física está na diversidade. Ele intercala musculação tradicional com atividades ao ar livre para trabalhar diferentes grupos musculares e evitar a monotonia, um fator que pode levar ao abandono dos treinos. Essa abordagem multifacetada é o que permite que ele mantenha a agilidade e a força necessárias para suas acrobacias cinematográficas.

A rotina por trás da boa forma

Alimentação controlada: a dieta do ator é baseada em um consumo de aproximadamente 1.200 calorias diárias. O cardápio prioriza alimentos grelhados e evita carboidratos processados, uma estratégia para otimizar os níveis de energia e manter um baixo percentual de gordura corporal, facilitando a mobilidade.

Atividades diversificadas: para trabalhar o corpo de forma completa, Cruise combina exercícios de força com práticas aeróbicas intensas. Entre as atividades mais comuns estão caiaque no mar, esgrima, corrida em terrenos variados, escalada e longas caminhadas, que ajudam a construir resistência cardiovascular.

Treino funcional para o cinema: a preparação para papéis como o de Ethan Hunt na franquia “Missão: Impossível” exige treinos específicos. Atividades como pilotagem em alta velocidade, artes marciais e mergulho são incorporadas à sua rotina regular, mantendo o corpo constantemente adaptado a novos desafios.

Disciplina diária: o principal pilar do seu condicionamento físico é a consistência. A rotina de exercícios e alimentação é seguida de forma rigorosa, mesmo fora dos períodos de filmagem. Essa constância é o que sustenta sua performance física ao longo dos anos, permitindo que ele continue a ser um dos maiores astros de ação do cinema.