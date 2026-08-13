Personal de Bruna Marquezine revela detalhes do treino da atriz e explica método focado em desempenho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Marquezine mantém uma rotina de exercícios voltada para força, resistência e funcionalidade, segundo detalhes compartilhados pelo personal trainer Chico Salgado. O profissional, que acompanha a atriz há cerca de dez anos, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando parte da preparação física realizada por ela e explicou a lógica por trás da sequência de movimentos.

A proposta adotada nos treinos vai além da busca por resultados estéticos. Segundo Chico, a rotina de Bruna é baseada em um método chamado super-híbrido, que combina diferentes capacidades físicas em uma mesma sessão. Em vez de concentrar o trabalho em um único grupo muscular, os exercícios envolvem simultaneamente regiões superiores e inferiores do corpo, exigindo também coordenação e estabilidade.

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"Minha proposta vai muito além da estética", explicou o personal trainer ao apresentar o treinamento. A ideia é preparar a atriz para realizar movimentos que tenham relação com situações encontradas fora da academia, tornando o exercício uma ferramenta para desenvolver força, equilíbrio, controle corporal e condicionamento físico.

Entre os exercícios mostrados por Chico estão afundo búlgaro combinado com rosca para bíceps, agachamento seguido de puxada no equipamento Kinesis, stiff e remada com halteres. A combinação faz com que diferentes partes do corpo sejam acionadas durante os movimentos, criando uma rotina que exige tanto força muscular quanto capacidade de estabilização.

O treinador também destacou que a preparação física de Bruna foi pensada para melhorar seu desempenho em atividades variadas. "Hoje ela tem capacidade real de desempenho para correr, sustentar um treino intenso de força ou encarar uma trilha de três, quatro horas, com segurança e resistência", afirmou Chico.

A estratégia apresentada pelo profissional mostra uma abordagem que prioriza movimentos integrados, em vez de exercícios isolados. Na prática, isso significa que a atriz realiza atividades que exigem a participação de várias regiões do corpo ao mesmo tempo, algo que pode contribuir para o desenvolvimento da coordenação e do controle dos movimentos.

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A relação profissional entre Bruna e Chico Salgado também é de longa data. O personal acompanha a atriz há aproximadamente uma década, período em que a rotina de treinamento passou por diferentes adaptações de acordo com as necessidades e os objetivos dela. O método atual, conforme explicado pelo profissional, procura manter o corpo preparado para diferentes tipos de esforço.

A publicação chamou atenção justamente por revelar uma parte da preparação física de Bruna Marquezine, que costuma manter sua rotina de exercícios longe dos holofotes. Aos 31 anos, a atriz segue conciliando os compromissos profissionais com uma preparação que, segundo seu treinador, tem como foco não apenas a aparência, mas principalmente a capacidade física para atividades do cotidiano e experiências de maior duração.

O vídeo também evidencia uma mudança na forma como o treinamento pode ser encarado. Em vez de buscar exclusivamente transformações visuais, a proposta apresentada por Chico Salgado coloca em primeiro plano a funcionalidade do corpo, com exercícios que simulam demandas diferentes e trabalham diversas capacidades simultaneamente. Para Bruna, essa abordagem faz parte de uma rotina construída ao longo de anos de acompanhamento profissional.