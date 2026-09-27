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Shawn Mendes fala sobre Bruna Marquezine: 'Abriu meu coração à moda'

Cantor ainda afirmou se sentir "sortudo por ser um homem nesta indústria" da moda

Casal assistiu ao desfile da Gucci na Semana de Moda de Milão em posição privilegiada nesta semana - (crédito: Reprodução/Instagram)
Casal assistiu ao desfile da Gucci na Semana de Moda de Milão em posição privilegiada nesta semana - (crédito: Reprodução/Instagram)

Shawn Mendes falou a respeito de seu relacionamento com Bruna Marquezine em entrevista à revista Vogue dos Estados Unidos publicada no sábado, 26. Eles assistiram ao desfile da Gucci na Semana de Moda de Milão em posição privilegiada nesta semana.

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"Bruna realmente abriu o meu coração à moda e estou me divertindo com isso", disse o cantor.

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A publicação citou Marquezine como "uma estrela fashion por mérito próprio".

Shawn Mendes ainda afirmou se sentir "sortudo por ser um homem nesta indústria" da moda, já que, segundo ele, a tendência é que sejam menos criticados em relação à aparência do que as mulheres.

Segundo a revista, após o dia repleto de eventos, incluindo um breve show de Mendes, o casal foi a uma sorveteria e a um jantar romântico a dois.

O artista ainda comentou sobre a fase que passa em sua vida: "Estou indo muito bem. Estou gastando meu tempo fazendo algo que eu nunca tinha feito antes - construindo uma vida, comunidade e casa além da minha carreira."

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 27/09/2026 21:51
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