Ronaldo Fenômeno reúne os quatro filhos em foto rara

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais um registro especial ao lado dos quatro filhos. A imagem foi feita durante a festa de aniversário do craque, realizada no último sábado (19), em sua residência, em São Paulo. Sorridente, o ex-atleta aparece cercado por Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice.
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Na legenda da publicação, Ronaldo refletiu sobre a passagem do tempo e a importância da família. "O tempo passa. A família fica", escreveu o ex-jogador. O momento reuniu os quatro filhos, que são fruto de relacionamentos anteriores do empresário e ídolo do futebol brasileiro.
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O filho mais velho, Ronald, tem 26 anos e é fruto do relacionamento de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues. Ele é o único dos filhos do ex-atleta que mantém uma presença pública mais frequente. Além de atuar como DJ e influenciador, Ronald também trabalha na Rede Ronaldo, empresa do pai.
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Ronaldo também é pai de Alexander, conhecido como Alex, de 21 anos, fruto de sua relação com a fisiculturista Michele Umezu. As filhas mais novas, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, nasceram durante o relacionamento do ex-jogador com Bia Antony.
Atualmente, Ronaldo Fenômeno é casado com Celina Locks, que também esteve presente nas comemorações. Em uma das imagens compartilhadas, o ex-atleta aparece ao lado de uma das filhas e da esposa, reforçando os registros familiares feitos durante o evento.
A festa de 50 anos do ex-jogador contou com uma estrutura luxuosa e recebeu diversos convidados conhecidos. Entre os famosos presentes estavam Luciano Huck e Angélica, Cafu e Mariah Morais, Marcus Buaiz e Isis Valverde, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes. A celebração aconteceu na casa de Ronaldo, em São Paulo, e marcou a chegada do ex-atleta à nova década.
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