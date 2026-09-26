'Doces Bárbaros' homenageiam Gal Costa no aniversário da cantora

No dia em que Gal Costa, morta em 2022, completaria 81 anos, amigos e artistas da cantora homenagearam a memória de uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Baiana, a estrela de clássicos como Divino maravilhoso e Força estranha, nasceu em Salvador, no dia 26 de setembro de 1945.

“Gal para sempre”, publicou Caetano Veloso em um vídeo que relembra momentos da parceria entre os dois. Recentemente, o cantor já havia homenageado Gal Costa durante um show em Taguatinga, ao apresentar o sucesso Vaca profana. Os dois conterrâneos iniciaram a carreira juntos com o álbum Domingo, de 1967.

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Gilberto Gil também publicou um vídeo em que relembra uma apresentação de Folhas secas junto com a cantora, em 1994. “Dia 26 de setembro será sempre dia de Gaúcha”, escreveu.

Maria Bethânia mudou a foto do perfil no Instagram para uma imagem das duas juntas para comemorar a data. “O cristal na voz”, escreveu ao publicar um vídeo sobre a antiga parceira.

Com Caetano, Gil e Gal, Bethânia formou o grupo Doces Bárbaros, em 1976. Na ocasião, o quarteto celebrava uma década de suas respectivas carreiras individuais. A união gerou turnês, documentários e o álbum Doces Bárbaros - Ao vivo.

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Relembre sucessos

Gal Costa marcou a memória musical brasileira e passou por diferentes fases nos mais de cinquenta anos de carreira. Com uma voz forte e marcante, a cantora despontou no movimento tropicalista na segunda metade dos anos 1960, dando voz às composições Baby, de Caetano, e Mamãe, coragem, de Torquato Neto.

Na década seguinte, Gal assumiu a figura de musa tropical, gravando os clássicos Gal a todo vapor (1971), Índia (1973) e Gal Tropical (1979). Músicas como Vapor barato e Barato total são dessa fase.

A cantora continuou emplacando sucessos e fazendo parcerias memoráveis nos anos seguintes, com destaque para Brasil (1988), com Cazuza, e Cuidando de longe (2018), com Marília Mendonça. Gal Costa morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos.