Clube do Choro reúne choro, forró e baião em noite musical

Diversos gêneros da música popular brasileira se encontram no palco do Clube do Choro amanhã (30). A partir das 19h30, o projeto Choro Livre Convida recebe a cantora e percussionista Meriele e os instrumentistas Matheus Vilanova e João Dias para uma noite dedicada ao choro, forró e baião. O encontro integra a programação do Complexo Cultural do Choro, que tem patrocínio master da Shell.

Atuantes na cena musical de Brasília e ligados à música popular nordestina e ao choro, os três convidados prometem um repertório que transita entre diferentes gêneros. Segundo Meriele, a apresentação foi pensada para criar um encontro descontraído e aproximar o público das diferentes possibilidades da música brasileira. "O público pode esperar um encontro alegre, com repertório variado, com choros, baiões e forrós, estilos amigos em rodas de choro", destaca.

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O repertório reúne músicas instrumentais e cantadas e passa por compositores fundamentais da música brasileira, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Pixinguinha e Jacob do Bandolim. A escolha das obras busca evidenciar as conexões entre tradições musicais que, embora tenham características próprias, compartilham espaços nas rodas e encontros da música popular.

Para Meriele, a aproximação entre os gêneros também contribui para fortalecer a cena cultural da capital. "O grande objetivo é envolver e alegrar o público, enriquecendo a cena musical de Brasília, que tem forte presença do choro e dos estilos pertencentes ao forró", afirma.

Segundo a cantora, a própria proposta do Choro Livre Convida tem contribuído para movimentar a cena musical brasiliense ao reunir artistas de diferentes trajetórias. "Esses encontros com o grupo Choro Livre têm enriquecido a cena musical da cidade, trazendo diversos músicos de diversos estilos e proporcionando ao público momentos inesquecíveis e especiais", destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco