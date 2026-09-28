Documentário 'Alucinação' tem estreia mundial no Festival do Rio

A Première Brasil do Festival do Rio recebe o documentário Alucinação, inspirado no álbum de Belchior de 1976. O longa-metragem, dirigido por Renato Terra, Marcos Caetano e Leonardo Caetano, será exibido na Estação Claro Gávea, no sábado (3/10). O filme é produzido por Carolina Benevides e Marianna Brennand e tem coprodução entre Canal Brasil, Globo Filmes e GloboNews.

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O disco Alucinação, de Belchior, completa 50 anos neste ano e é a espinha dorsal do documentário. Combinando registros de arquivo e músicas do cearense, a realização propõe reconstituir o cenário político, social e cultural desse período histórico do Brasil. A linguagem cinematográfica documental convencional narrativa é subvertida nesta produção.

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O público poderá conferir os clássicos Como nossos pais, Apenas um rapaz latino-americano, Sujeito de sorte e Velha roupa colorida em um patamar sensível e narrativo. Alucinação constrói um olhar imagético para as últimas cinco décadas do país e para as questões que ainda emergem no cenário brasileiro.

O filme será exibido, também, no dia 5 de outubro, às 16h30, no Cine Odeon, seguido de debate com a equipe, e no dia 6 de outubro, às 21h15, no Cinesystem Belas Artes Botafogo.

Serviço

Festival do Rio 2026 — Première Mundial

Sábado, 3 de outubro, às 17h, no Estação Claro Gávea (R. Marquês de São Vicente, 52, Gávea, Rio de Janeiro).

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco