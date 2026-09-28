Slipknot e Marilyn Manson são confirmados no The Town 2027

Apresentação no palco Skyline será a única do Slipknot em festivais durante a nova turnê mundial - (crédito: Divulgação/Slipknot)

Slipknot e Marilyn Manson são os primeiros nomes confirmados para a edição de 2027 do The Town. Os dois artistas se apresentam em 4 de setembro, no Skyline, principal palco do festival.

O show do Slipknot fará parte da turnê mundial anunciada pela banda nesta segunda-feira (28/9). A passagem pelo The Town será a única apresentação do grupo em um festival dentro dessa série de shows.

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Em sua terceira edição, o evento volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e será realizado em dois fins de semana. A programação está marcada para os dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro de 2027.

Até o momento, a organização ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos.