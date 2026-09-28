Romance da streamer funBABE alcança 35 mil cópias

Baseado nas lives de GTA roleplay, o livro Código rosa: baseado em fatos — mais ou menos — reais já alcançou o Top 100 da Amazon ainda na pré-venda e chegou a 35 mil exemplares produzidos. A trama acompanha Cristal Giorno, líder da gangue Hells, formada apenas por mulheres, em narrativa ambientada no cenário virtual do jogo. A história foi criada pela streamer e criadora de conteúdo sobre games funBABE, que dá vida à personagem há mais de sete anos.

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A ficção juvenil conta a história de Cristal Giorno, uma jovem ítalo-brasileira que se muda da Itália para o Brasil aos 18 anos para provar aos pais que consegue sobreviver sem o dinheiro da família. Porém, ao chegar no Brasil, ela descobre atalhos perigosos que pagam bem. "É a mesma história que eu já contava jogando, só que em um formato novo. Eu sempre quis que essa história fosse eterna. Agora ela é", comenta a criadora.

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A streamer funBABE explica que percebeu o potencial da narrativa para se transformar em um livro a partir da recepção positiva do público das lives. "A história da Cristal no GTA virou uma saga que as pessoas acompanhavam todos os dias. Foi aí que eu entendi que tinha que virar livro.”

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Entre perseguições, rivalidades de gangues, romances perigosos e uma protagonista corajosa, Código rosa chega às livrarias como uma história de ação, amadurecimento e poder. Segundo a autora, o livro irá focar na perspectiva da personagem. “Se a Cristal hesitou por meio segundo antes de puxar o gatilho, ninguém viu. No livro dá pra ver. Quem acompanhou as lives vai reconhecer as cenas e descobrir o outro lado delas. É a mesma história vista de dentro”, afirma.





Serviço

Código rosa: baseado em fatos — mais ou menos — reais

De funBABE. Maquinaria Editorial, 224 páginas. R$ 75,90.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel