SESI Lab tem noite gratuita nesta terça com horário especial até as 22h

SESI Lab oferece visitação noturna gratuita para o público explorar suas exposições e a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer - (crédito: Divulgação)

O SESI Lab terá uma noite de visitação gratuita nesta terça-feira (29/9), com horário especial de funcionamento até as 22h. A iniciativa ocorre mensalmente, sempre na última terça-feira, para que o público possa explorar as atrações em um horário alternativo.

Os visitantes terão acesso às exposições SESI 80: Construindo Futuros e Flieg. Tudo que é sólido. A programação também inclui Bordaduras, uma obra da artista Regina Silveira que ocupa a fachada do museu de arte, ciência e tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Atrações em destaque

Em cartaz até dezembro, a mostra SESI 80: Construindo Futuros celebra os 80 anos do Serviço Social da Indústria (SESI). A exposição conecta a trajetória da instituição com as transformações do Brasil por meio de documentos, fotografias, depoimentos e experiências digitais.

Já Flieg. Tudo que é sólido apresenta 180 imagens do fotógrafo Hans Gunter Flieg, que registrou processos de industrialização, arquitetura e mudanças no país. A mostra, realizada em parceria com o Instituto Moreira Salles (IMS), marca a abertura da nova galeria de exposições temporárias.

Outra novidade é a obra Bordaduras, da artista plástica Regina Silveira. A instalação é um vinil adesivo de 530 m² que envolve a fachada de vidro do edifício projetado por Oscar Niemeyer, sendo visível tanto de dentro quanto de fora do museu.

Na área externa, a instalação A Queda de Atlas, de Anderson Schneider, exibe um origami de sete toneladas feito de placas de aço. A obra propõe uma reflexão sobre produtividade, meritocracia e hiperconexão.

Serviço: Noite gratuita no SESI Lab

Local: SESI Lab – Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto

Data: 29 de setembro de 2026

Horário: das 18h às 22h (entrada até 21h)

Ingressos: gratuitos, disponíveis em https://www.ingressosa.com/sesi-lab-29-09-2026-abertura-noturna

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @sesi.lab

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.