Paula Burlamaqui passa por cirurgia após acidente doméstico e desabafa sobre recuperação - (crédito: Reprodução/Instagram Paula Burlamaqui)

Paula Burlamaqui quebrou o silêncio pela primeira vez após ter sido submetida a uma cirurgia para reparar uma lesão no ombro e no bíceps. No final do último mês de setembro, a atriz sofreu um acidente doméstico ao escorregar no box enquanto tomava banho em casa.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista detalhou sobre a recuperação. "Acabei de tirar os pontos, deu tudo certo. Eu fiquei tão impressionada que até gravei um vídeo pedindo para as pessoas botarem tapete e fita antiderrapante no banheiro. Porque, até acontecer com você, ninguém pensa nisso. Eu nunca pensei que pudesse cair no chuveiro", contou.

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"Meu bíceps rompeu e eu tive dois tendões do meu ombro quase rompidos. Operei e agora estou nessa fase chata de recuperação. Serão quatro meses de tipoia, sem malhar, sem mexer o braço e tomando analgesia para não sentir dor. Depois começo a fazer fisioterapia", declarou Paula Burlamaqui.

A atriz, cujo seu trabalho mais recente na TV foi em Êta Mundo Melhor! (2025), pretende voltar ao teatro após a recuperação.

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