Carmo Dalla Vecchia esclareceu que não é só porque é marido de João Emanuel Carneiro, que necessariamente tem que ser escalado para as novelas dele, como a continuação de Avenida Brasil 2, em 2027. O ator negou que tenha sido impedido pela direção da emissora.

Isso nunca existiu. Eu nunca estive nesse elenco, desde a primeira Não teria razão pra estar na segunda, desabafou em entrevista ao portal LeoDias.

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O ator frisou que não se sente incomodado com essa "pressão" em participar da novela do marido. Não é que me incomode. Não tem cobrança nenhuma pra mim. Eu tô tranquilíssimo, não faço nem parte desse elenco, tá tudo certo, explicou.

Carmo deixou claro que o que não gosta é ser "garoto de recado" do autor. Eu não sou garoto de recado. Meu marido não tem mídia social. Como ele não tem, as pessoas vão a quem? A Carmo Dalla Vecchia. E eu viro o quê? A ponte! Garoto de recado. Não passo recado de pessoa jurídica em uma casa que eu sou pessoa física. Tá tudo certo", pontuou.

O texto Carmo Dalla Vecchia diz que não vê sentindo em participar de Avenida Brasil 2 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.