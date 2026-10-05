Diogo Nogueira expõe ter sido hostilizado por bolsonarista durante votação

Diogo Nogueira usou as redes sociais neste último domingo (4), e chamou atenção ao ter relatado uma situação inusitada vivenciada enquanto estava a caminho da votação para as eleições gerais de 2026.

Através dos Stories do Instagram, o cantor relatou que foi hostilizado por uma eleitora apoiadora do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). "Vim votar no colégio onde minhas irmãs estudaram. Dever de missão cumprida, uma felicidade muito grande, apesar de ser hostilizado dentro do colégio por uma senhora bolsonarista", iniciou.

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"Tive que chamar"

Diogo Nogueira contou que precisou recorrer à ajuda da fiscalização presente para conter a mulher. "Como sempre, eles sempre agressivos, eu tive que chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez, disse o músico.

Mas convicto do que venho fazendo pelo nosso país, pelos meus ideais, por aquilo que eu acredito que o presidente Lula já veio fazendo, não é à toa que ele tá buscando o quarto mandado e que ele mudou o país com certeza para melhor. Tirou o Brasil do mapa da fome, destacou o artista. "Eu não sou petista, mas eu sou SUS, eu sou Prouni, eu sou a Farmácia, eu sou tudo aquilo que o nosso presidente fez de bom para o nosso país", escreveu ele.