Cinebeijoca exibe clássico de Akira Kurosawa nesta terça no Cine Brasília

Retomando as atividades após o recesso, o Cinebeijoca, cineclube da Universidade de Brasília (UnB), exibe hoje o longa O anjo embriagado de Akira Kurosawa, um dos principais diretores da história do Japão. No longa, a trama se desenvolve nas ruínas urbanas do Japão pós-guerra. Após ser ferido por rivais, um jovem gângster é tratado por um médico alcoólatra que descobre que o rapaz padece de tuberculose. A insistência do médico em curá-lo aproxima os dois homens, mas o retorno do antigo líder da gangue altera a posição de poder do jovem.

Dessa vez, o debate contará com a presença de Susana Dobal, fotógrafa e ex- professora da Universidade de Brasília, Riccardo Walmir, integrante do Cinebeijoca, com mediação do professor João Lanari Bo. Para a sessão, Lanari afirma que a intenção é promover a diversidade, escolhendo um filme clássico do cinema japonês, mas que é relativamente menos conhecido.

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Para o debate, vários temas podem surgir entre os presentes. "Desde a relação do filme com a conjuntura japonesa à época, dado que o país era controlado pelos Estados Unidos e procurava reerguer-se, até aspectos formais, à luz das soluções que o cineasta encontrou para desenvolver a história. Note-se que é o primeiro de uma série de produções de Kurosawa com seu ator predileto, Toshiro Mifune", comenta João Lanari.

Para Lanari, Kurosawa é um exemplo de um cineasta completo. "Um mestre na composição das imagens, variedade temática e veiculação de emoções. É até hoje o nome mais conhecido do cinema japonês no Ocidente, como comprova o atual relançamento nos cinemas de outro clássico de sua autoria, Ran, de 1985", explica. O longa de 1985 é uma das obras primas do diretor, ao lado de Os sete samurais, de 1954. Akira Kurosawa ganhou projeção internacional com o Leão de Ouro em Veneza por Rashomon (1950).

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O anjo embrigado no Cinebeijoca

Hoje, às 19h, no Cine Brasília (106 Sul).

Entrada gratuita.