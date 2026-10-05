QZO Festival celebra 20 anos com Cólera e Taurus em show gratuito

A banda Selvagens, uma das atrações do QZO Festival, em registro antes do evento. - (crédito: Divulgação)

O QZO Festival, também conhecido como Quaresmada, está de volta para celebrar seus 20 anos de existência. A 12ª edição do evento acontece em 17 de outubro, a partir das 15h, no Núcleo Bandeirante, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

O festival ocorre no gramado em frente à EPNB (SIBs, Quadra 2, ao lado do Burger King) e conta com fomento do Fundo de Apoio a Cultura (FAC). A programação reúne oito bandas e uma DJ, além de uma arena com feira de rock, praça de alimentação e uma tenda de saúde mental.

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Entre as atrações principais estão ícones do rock nacional. A banda de punk rock Cólera, de São Paulo, comemora os 40 anos do álbum Pela Paz em Todo o Mundo. Do Rio de Janeiro, o grupo de heavy metal Taurus celebra as quatro décadas de seu disco de estreia, Signo de Taurus.

Programação do festival

Além das bandas veteranas, seis nomes do rock do Distrito Federal sobem ao palco. Confira a lista completa de atrações musicais:

Cólera (SP)

Taurus (RJ)

Kábula (DF)

Death Slam (DF)

Os Maltrapilhos (DF)

Lúpulo & Cereais Não Maltados com Mariana Camelo (DF)

O Konjunto (DF)

Galaxy Trio (DF)

A abertura do evento fica por conta da DJ Eliane América, do Cult 22. Nos intervalos dos shows, videoclipes do rock brasiliense serão exibidos em telões.

Sobre o QZO / Quaresmada

Realizado pela primeira vez em março de 2006, o festival foi batizado de Quaresmada por ocorrer no período cristão da Quaresma. A iniciativa é do músico Ricardo da Rocha, da banda Kábula, e do jornalista Tomaz André, criador do Zine Oficial.

O evento ocorreu anualmente até 2015, passando por locais como a Sala Funarte Cássia Eller, Conic, Cruzeiro, Taguatinga, Brazlândia e Guará. Em 2014, ganhou o nome atual de QZO Festival. Após uma pausa de 11 anos, a edição de 2026 marca o retorno do festival e sua estreia no Núcleo Bandeirante.

Serviço

QZO Festival / Quaresmada 2026

Data: 17 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Gramado em frente à EPNB (SIBs, Quadra 2, ao lado do Burger King - Núcleo Bandeirante)

Entrada: franca (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Classificação indicativa: livre

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.