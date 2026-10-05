Fã-clubes de pop e K-pop se unem em apoio a Lula no 2º turno

Alguns dos perfis envolvidos na articulação são os fãs-clubes brasileiros das cantoras Taylor Swift, Anitta, Billie Eilish e Beyoncé. - (crédito: Divulgação/Disney/Reprodução/Instagram)

Comunidades de fãs de artistas da música pop e do K-pop se mobilizaram nas redes sociais, nesta segunda-feira (5/10), para declarar apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Perfis ligados a nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Lady Gaga, Justin Bieber, Anitta, BLACKPINK e BTS publicaram mensagens de apoio ao movimento e ofereceram seus canais para a divulgação de informações relacionadas à disputa eleitoral.

A mobilização ganhou força após a definição do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença foi de 2.282.375 votos. A nova votação está marcada para 25 de outubro.

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Alguns dos perfis envolvidos na articulação são os fãs-clubes brasileiros das cantoras Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga e Billie Eilish. Em uma publicação em conjunto nas redes sociais, os fãs chamaram atenção para o número de eleitores que não participaram da primeira etapa da eleição e para os votos brancos e nulos. Os perfis também destacaram a diferença de votos entre Lula e Flávio Bolsonaro e afirmou que “a eleição ainda não acabou”.

Segundo os fãs, eles pretendem direcionar a mobilização para três públicos: eleitores que ainda estão em dúvida sobre o voto, pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno e aquelas que já escolheram um candidato. Segundo a publicação, o objetivo é incentivar a participação eleitoral e ampliar o acesso a informações sobre a disputa.





Mobilização reúne fãs de artistas brasileiros e estrangeiros

A articulação envolve páginas dedicadas a artistas de diferentes gêneros e nacionalidades. Entre os perfis identificados estão comunidades para além de Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga, também estão: Ariana Grande, Katy Perry, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Shawn Mendes, Cardi B, Marina Sena, Luísa Sonza, Selena Gomez, Rosalía, Demi Lovato e Zara Larsson.

No K-pop, aparecem fandoms de grupos como BTS, BLACKPINK e TWICE, entre outros. Fãs de Matuê também fecharam temporariamente o perfil dedicado ao artista para concentrar as atividades na mobilização política para o segundo turno.

As páginas afirmam que pretendem utilizar o alcance que já possuem nas redes sociais para estimular a participação eleitoral, principalmente entre o público jovem. A estratégia é aproveitar comunidades que normalmente se organizam em torno de lançamentos, shows e outros acontecimentos ligados aos artistas para divulgar conteúdos sobre a eleição.

Fã-clubes de pop e K-pop se unem em apoio a Lula no 2º turno (foto: Reprodução/Redes sociais )

Anitta volta a se manifestar

A cantora Anitta também voltou a se posicionar politicamente após o primeiro turno. Nas redes sociais, a artista compartilhou conteúdos com críticas a Flávio Bolsonaro e mencionou preocupações relacionadas à intolerância religiosa e ao avanço de pautas conservadoras no país.

Anitta já havia declarado apoio a Lula em eleições anteriores. A artista também tem utilizado as redes sociais para abordar temas relacionados à liberdade religiosa e à política brasileira.

A manifestação da cantora ocorre em meio à mobilização de diferentes comunidades de fãs, embora o posicionamento de uma artista não signifique, necessariamente, adesão de todos os seus fãs à mesma candidatura.

Daniela Mercury apoia movimento

A cantora Daniela Mercury também se manifestou favoravelmente à mobilização dos fã-clubes. Em publicação no X, ela classificou a articulação como “importantíssima e poderosa” e defendeu que os grupos utilizem suas redes para discutir o cenário político e a democracia.

“Vamos trabalhar juntas e juntos para explicar à população o que está acontecendo com nosso país e lutar pela democracia”, escreveu.

A movimentação dos fandoms ocorre no momento em que a disputa presidencial entra na segunda etapa. Com Lula e Flávio Bolsonaro como únicos candidatos na disputa, os grupos de fãs que aderiram à mobilização afirmam que pretendem concentrar os esforços nas redes sociais até a votação de 25 de outubro.

Ótimo! Esse movimento dos fãs clubes é importantíssimo e poderoso! Vamos trabalhar juntas e juntos para explicar a população o que está acontecendo com nosso país e lutar pela democracia. Parabéns! Agradeço muito aos meus fãs clubes e de todos os artistas que amam a música e a cultura brasileira e lutam por gestão governamental democrática que respeite e eleve todos os brasileiros não somente uns. Vamos lá! — Daniela Mercury (@danielamercury) October 5, 2026





