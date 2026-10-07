Ópera de rua satiriza política brasileira com humor e caricatura

Compositor Jorge Antunes com a soprano Claudia Costa, que interpreta o papel de "Celinha Le?o da Catraca" - (crédito: Divulgação)

O noticiário político brasileiro ganha uma versão operística e satírica em Brasília. No próximo sábado, às 16h, o maestro e compositor Jorge Antunes estreia Sujeiras Atrás da Moita, nova ópera de rua que transforma personagens e acontecimentos da política nacional em uma farsa musical marcada por humor, ironia e caricatura. A apresentação será em uma área verde no Lago Norte, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo YouTube.

A montagem reúne mais de 30 artistas e colaboradores voluntários entre solistas, coro e instrumentistas. Entre os personagens estão figuras inspiradas em nomes que estiveram no centro do noticiário relacionado ao escândalo do Banco Master, como Ermitão Daniel Forcaro, Juiz Chandão e Juiz Trófolli do Resort. A obra também incorpora personagens como o Rei do Mal de Trump, Karla Zombelli e o misterioso J. Antunes, que aparece no final para conduzir o coro do povo.

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"A sátira exagera, distorce e provoca", afirma Antunes. Para o compositor, a proposta não é reproduzir, literalmente, os acontecimentos, mas deslocá-los para o universo da criação artística. "Cabe ao público reconhecer as referências e estabelecer suas próprias relações", explica.

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O título da montagem faz referência à ideia de algo que permanece escondido até vir à tona. A partir dessa imagem, Antunes constrói uma narrativa que mistura canto lírico, interpretação, caricatura e música contemporânea.

Além de assinar o libreto, a composição musical e a direção geral, Jorge Antunes confeccionou pessoalmente as máscaras utilizadas pelos personagens. Inspiradas na tradição do teatro grego, elas apresentam feições exageradas e expressões deformadas, transportando figuras reconhecíveis para o universo da caricatura.

Sujeiras Atrás da Moita é a quarta ópera de rua criada por Jorge Antunes. O compositor cunhou a expressão em 2010 para definir um formato que combina opereta, música contemporânea, crítica política e humor em apresentações fora dos espaços tradicionais. A primeira experiência foi Auto do Pesadelo de Dom Bosco, de 2010, inspirada no escândalo da Caixa de Pandora. Em 2016, veio Olympia ou Sujadevez, seguida, em 2019, por O Exfakeado. As montagens anteriores também abordaram acontecimentos da política brasileira por meio da sátira e circularam pelo Distrito Federal e Entorno.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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