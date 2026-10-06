Embaixada da França exibe mostra de comédias românticas em outubro

A Batalha de Solférino (La Bataille de Solférino), de Justine Triet é exibido nesta quarta-feira (7/10), na Embaixada da França - (crédito: Divulgação)

Durante o mês de outubro, a Sala Le Corbusier, da Embaixada da França, promove uma mostra dedicada a filmes de comédia romântica. A programação reúne quatro produções francesas que abordam, com humor, encontros amorosos, relacionamentos, recomeços e os tropeços da vida afetiva. As sessões ocorrem às quartas-feiras, às 19h, com entrada gratuita e sem necessidade de reserva.



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A programação começa nesta quarta-feira (7/10), com A Batalha de Solférino, de Justine Triet. O longa retrata uma jornalista que cobre as eleições presidenciais francesas enquanto precisa lidar com a chegada do ex-marido e uma série de situações caóticas. No dia 14, será exibido Playlist, de Nine Antico, que acompanha Sophie, uma jovem dividida entre as dificuldades profissionais e uma sucessão de experiências amorosas. Em 21 de outubro, Teddy, de Ludovic e Zoran Boukherma, chega às telas. A trama mistura romance, humor e elementos fantásticos ao contar a história de um jovem que passa por uma transformação após ser atacado por um lobo.

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Encerrando a mostra, no dia 28, Toni, de Nathan Ambrosioni, acompanha Antonia, mãe de cinco filhos que trabalha e canta à noite para sustentar a família. Aos 43 anos, diante da proximidade da saída dos filhos de casa, ela começa a questionar os rumos da própria vida. Os filmes são legendados em português, têm classificação indicativa de 12 anos e as sessões estão sujeitas à lotação.

Serviço

Mostra de comédias românticas

Nas quartas-feiras do mês de outubro (7/10, 14/10, 21/10 e 28/10), às 19h, na Sala Le Corbusier, na Embaixada da França. Entrada gratuita. Classificação indicativa: 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



