Sesc da 504 Sul recebe espetáculo Soul, Pop e Rock do Brasil nesta sexta

Cantora THAIS se apresentará com sua banda no SESC da 504 Sul - (crédito: Divulgação)

Na sexta-feira (9/10), a cantora Thais se apresentará com sua banda, às 19h, no SESC da 504 Sul. O show faz parte da programação do SESC + Cultura, uma iniciativa que busca democratizar o acesso à cultura e estimular artistas do Distrito Federal.

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Com o título de Soul, Pop e Rock do Brasil, o espetáculo procura trazer uma diversidade de estilos e expressões sonoras que valorizam a música brasileira. Releituras de vários artistas como Rita Lee, Marina Lima, Roberto Carlos, Barão Vermelho, Jota Quest, entre outros, fazem parte de um repertório cheio de músicas de sucesso que atravessam décadas e mexem com a memória de muitos brasileiros.

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A artista afirma que a ideia do espetáculo é alinhar o soul da black música brasileira, o pop e o rock nacional agora revisitados com força, modernidade e personalidade. “Decidi alinhar o que eu ouço nos meus fones com o que entrego ao microfone." afirma Thais.

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Além da cantora, a banda também é composta por Emmanoel Farias (guitarra), João Granato (baixo), Hugo Albuquerque (bateria) e o maestro Marcos Farias (sintetizadores e direção musical). Junto, o grupo traz a ideia de aproximar o público de canções que seguem influenciando as novas gerações.





Serviço

Soul, Pop e Rock do Brasil Com THAIS e banda

Na sexta-feira (9/10), às 19h, no SESC da 504 Sul (W3 Sul, Quadra 504/505, Bloco A, Asa Sul). Ingressos a partir de R$30,00 no site Lets.events.



