Banda Nossa Galera grava, neste domingo (11/10), novo DVD

A nova geração de pagode conquista cada vez mais o coração dos brasilienses. Menos é Mais, Di Propósito, Doze Por Oito e Elas que Toquem são alguns nomes em ascensão no cenário local e nacional. A banda Nossa Galera se junta ao redor dessa nova mesa do gênero e grava, neste domingo, o novo DVD, Isso é muito Nossa Galera.

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O sonho musical de Victor Hugo (VH), Lucas Porto (Lukita), Daniel Arade (Bola), Luiz Eduardo (Trop) e João Abrantes começou no ensino médio e se apresenta de forma inédita: a gravação com palco 360º, em formato meia lua. A proximidade com o público foi o que fundamentou a estrutura do DVD, possibilitando a participação direta dos fãs na gravação. “Esse DVD é muito sobre quem o Nossa Galera é, e o público faz parte disso. Não faria sentido pensar em um projeto desse tamanho e deixar a Galera só assistindo de fora. Por isso veio a ideia do palco 360º”, relata a banda.

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A turma dividirá a meia lua com o cantor Guterres (piseiro e forró) e com o Pagode do Jorgin (PDJ), projeto popular da capital que promove apresentações ao vivo com diferentes convidados e rodas de samba. “O PDJ vem com uma referência muito forte do samba, enquanto o Guterres traz mais essa pegada do piseiro. São universos diferentes, mas que conversam com o nosso jeito de fazer música. E, por sermos de Brasília, faz sentido trazer artistas daqui e valorizar essa cena que a gente faz parte”, afirma o grupo.

O repertório é um ponto importante para a gravação do novo DVD, trazendo músicas novas e já conhecidas pelo público. “Teremos músicas inéditas e também vão entrar releituras de pagodes de grupos que são referência para a gente e, pela primeira vez, releituras de músicas do próprio Nossa Galera, o que é algo muito legal para nós”, afirma a banda.

Para o Correio, o grupo conta como é olhar para anos atrás, quando os integrantes ainda estavam na escola e perceberem no local que chegaram. “A gente até tem conversado sobre isso nas últimas semanas. Acho que aqueles cinco moleques de 2007 não acreditariam muito, não. E, até quando a gente retomou esse sonho, em 2021, não dava para imaginar tudo o que viria depois. Seis DVDs, números que a gente nunca imaginou alcançar, reconhecimento em Brasília e fora daqui, dividir palco com artistas que eram referências para nós… É muita coisa”

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Gravação do DVD - Isso é muito Nossa Galera

Domingo, 11 de outubro, às 17h, na orla do Clube da Engenharia (54JF+69 - Parte 1, Conjunto 35, SCES Trecho 2). Ingressos disponíveis no Sympla.



