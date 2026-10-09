Festival de Cinema Italiano chega a 90 cidades com filmes gratuitos

Scherzetto, um dos destaques do Festival de Cinema Italiano, explora o embate entre gerações com Toni Servillo e Lorenzo Perrotta - (crédito: Divulgação)

A 21ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil exibe 24 produções com entrada gratuita entre 5 de novembro e 1º de dezembro. O circuito ocupa mais de 120 salas distribuídas por 90 cidades brasileiras, além de disponibilizar títulos via streaming para todo o território nacional.

Destaques da programação

A seleção divide os títulos entre lançamentos e obras históricas:

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14 produções inéditas, incluindo títulos exibidos no Festival de Veneza;

10 obras clássicas integradas à mostra retrospectiva;

transmissão on-line com acesso livre pela internet.

Entre os inéditos, o festival apresenta Scherzetto, novo longa-metragem do diretor Mario Martone. Inspirada na obra de Domenico Starnone, a produção traz Toni Servillo e o jovem Lorenzo Perrotta nos papéis principais. O enredo acompanha o embate geracional entre um avô solitário e o neto dentro de um apartamento.

A mostra retrospectiva recebeu o nome de Itália em Cena. O segmento reúne obras que utilizam paisagens costeiras, ilhas e centros urbanos para definir o ritmo e a narrativa de conflitos sociais, percorrendo cenários de Roma, do Norte moderno, do Sul e das províncias.

Ponte cultural e parcerias

A iniciativa conta com patrocínio master da Pirelli pelo quinto ano consecutivo. O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, pontua a relevância do intercâmbio entre os países: "o cinema tem uma maneira única de aproximar países, não apenas porque atravessa fronteiras, mas porque nos permite reconhecer no outro paisagens, sentimentos e histórias que também nos pertencem".

Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente sênior da Pirelli para a América Latina, destaca que a celebração reforça laços históricos ao valorizar a criatividade e a diversidade territorial comuns a ambas as nações.

A diretora cultural do festival, Erica Bernardini, ressalta a integração entre gerações no evento: "é esse diálogo entre a força dos grandes mestres e o frescor dos novos diretores que queremos espalhar pelas mais de 90 cidades".

Serviço do festival

data: de 5 de novembro a 1º de dezembro;

locais: mais de 120 salas em 90 cidades do país;

acesso: exibições gratuitas nos cinemas e via streaming;

catálogo completo: disponível em www.festivalcinemaitaliano.com.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.