Festival Zilda abre convocatória para mutirão de grafite no Itapoã

O mutirão de grafite da 6ª edição do Festival Zilda Além dos Muros está com as inscrições abertas até 18 de outubro. A ação coletiva, realizada em 14 de novembro, ajudará a transformar cerca de 200 metros do muro externo do CEF Dra. Zilda Arns, localizado no Itapoã. Serão selecionados 20 artistas para colaborar com a pintura. O resultado da seleção será liberado a partir do dia 21 de outubro.

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A convocatória prioriza os participantes que atuam ou residem no Itapoã, porém, não restringe a presença de artistas das demais Regiões Administrativas do Distrito Federal. Para participar, os inscritos que trabalham com grafite, muralismo, pintura urbana e linguagens afins devem preencher o formulário e apresentar seus portfólios.

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O mutirão não é identificado apenas como uma ação artística, mas também como um gesto de reconfiguração e ocupação do espaço público. A expressão tem como proposta construir um campo visual plural, no qual múltiplas linguagens e repertórios convivem sem uma imposição estética. Isso contribui para que o conjunto seja marcado por uma diversidade de perspectivas e experiências.

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A trajetória com a arte urbana, a adequação da linguagem proposta pela ação e o diálogo com os temas do festival são algumas das qualidades levadas em consideração durante a seleção dos artistas para a construção da galeria a céu aberto.





Serviço

Mutirão de grafite Festival Zilda Além dos Muros

Mutirão realizado no CEF Dra. Zilda Arns (Qd 378, Del Lago, Itapoã), Inscrições Abertas até dia 18 de outubro pelo formulário https://forms.gle/5n6zNv2qSiaC2oMs8. Resultado a partir de 21 de outubro. Mais informações pelo instagram @zilda_alemdosmuros.



