Após quatro anos, Shakira e Piqué voltam à Justiça por causa dos filhos

Após quatro anos da separação, Shakira e Piqué voltam à Justiça por causa dos filhos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Shakira e Gerard Piqué voltaram a se encontrar nos tribunais nesta terça-feira (6), em Barcelona, na Espanha, para discutir questões relacionadas à convivência com os dois filhos que tiveram durante o relacionamento. A audiência teve como principal pauta o atual acordo de visitas estabelecido após a separação do casal e a frequência com que Milan e Sasha precisam viajar entre os Estados Unidos e a Espanha.

A cantora colombiana vive atualmente em Miami, nos Estados Unidos, onde mora com os filhos, enquanto o ex-jogador permanece em Barcelona, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória no futebol. Diante da distância entre os dois países, o regime de convivência exige deslocamentos internacionais das crianças, situação que passou a ser questionada pela equipe jurídica de Shakira.

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Segundo os representantes da artista, a solicitação apresentada à Justiça busca diminuir a quantidade de viagens de curta duração feitas pelos filhos entre Miami e Barcelona. A justificativa apresentada é a necessidade de preservar aspectos relacionados à rotina dos adolescentes, incluindo compromissos escolares, vida social e convivência familiar.

A defesa de Shakira também propôs uma alternativa para manter o contato entre Piqué e os filhos sem que os menores precisem realizar tantos deslocamentos. A ideia é que o ex-atleta faça as viagens até Miami durante períodos de férias mais curtos, permitindo que as crianças permaneçam por mais tempo em seu ambiente habitual.

Em comunicado, os representantes da cantora fizeram questão de ressaltar que a medida não teria como objetivo diminuir a convivência dos filhos com o pai. "Não pretende reduzir o tempo que as crianças compartilham com o pai", afirmaram os advogados, ao explicar a posição apresentada durante a audiência.

Ainda de acordo com a equipe da artista, o pedido está relacionado à preservação do bem-estar dos filhos. A defesa argumentou que a alteração poderia contribuir para que Milan e Sasha mantenham por mais tempo a rotina construída em Miami, especialmente em relação às atividades escolares, sociais e familiares.

Shakira e Piqué começaram a se relacionar publicamente em 2011 e permaneceram juntos por cerca de uma década. Durante o relacionamento, tiveram dois filhos: Milan, nascido em 2013, e Sasha, que nasceu em 2015. O casal anunciou o fim da relação em junho de 2022, encerrando uma união que havia atraído grande atenção da imprensa internacional.

Depois da separação, os dois chegaram a um acordo sobre a convivência com os filhos. A mudança de Shakira para Miami, porém, estabeleceu uma distância significativa entre as residências dos pais e passou a exigir uma organização específica para os períodos de convivência. Pelo acordo, Piqué mantém determinados dias ao mês com as crianças, além de períodos durante as férias.

A nova discussão judicial ocorre, portanto, em meio à tentativa de reorganizar esse modelo de convivência diante da rotina atual da família. A proposta apresentada pela cantora mantém a participação do ex-jogador na vida dos filhos, mas transfere parte dos deslocamentos para o pai, em vez de concentrar as viagens nas crianças.