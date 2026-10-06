Após declarar apoio a Flávio, MC Mirella tem show cancelado em balada LGBTQIA+

Após declarar apoio a Flávio Bolsonaro, MC Mirella tem show cancelado em balada LGBTQIA+ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A cantora MC Mirella teve um show que estava marcado para o próximo sábado (10), em São Paulo, retirado da programação do Terraço Club, casa noturna conhecida por eventos voltados ao público LGBTQIA+. O cancelamento foi anunciado nesta terça-feira (6), em meio à repercussão do posicionamento político recente da artista e de seu apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). A organização, porém, não confirmou que a decisão tenha relação com a posição política da cantora.

O comunicado partiu do Grupo Trifreixoto, responsável pela produção do evento. Na nota, a empresa informou apenas que a apresentação foi suspensa por uma decisão interna, sem explicar quais fatores levaram à retirada de Mirella da agenda. "A produção do Grupo Trifreixoto informa que, por uma decisão da organização, o show da MC Mirella, que aconteceria neste sábado (10/10), no Terraço Club, será cancelado", informou a produção.

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A proximidade entre o cancelamento e as recentes manifestações políticas da funkeira provocou repercussão nas redes sociais. MC Mirella passou a declarar publicamente seu alinhamento à direita e demonstrou apoio a Flávio Bolsonaro, o que gerou críticas de parte de seus seguidores. Depois que o cancelamento foi divulgado, usuários passaram a relacionar os dois acontecimentos, embora essa associação não tenha sido confirmada oficialmente pelo estabelecimento.

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O endereço do evento também contribuiu para ampliar a repercussão. O Terraço Club fica na região da Rua Frei Caneca, em São Paulo, área tradicionalmente associada à vida noturna LGBTQIA+ da capital paulista. Nas redes sociais, parte do público comemorou a saída da artista da programação, enquanto outros usuários questionaram os motivos que levaram à decisão.

Os clientes que adquiriram ingressos exclusivamente para assistir à apresentação de MC Mirella poderão solicitar o reembolso. Para quem optar por manter o ingresso, a organização informou que uma nova atração será anunciada para ocupar o espaço deixado pela cantora na programação.

Antes do cancelamento, Mirella já havia reagido às críticas provocadas por seu posicionamento político. A cantora afirmou nas redes sociais que considera natural que pessoas deixem de acompanhá-la quando discordam de suas opiniões e defendeu a possibilidade de haver divergências políticas entre ela e seu público.

Até a publicação das informações mais recentes, MC Mirella não havia se manifestado especificamente sobre o cancelamento do show. A organização também não apresentou uma justificativa além da afirmação de que a decisão partiu da própria produção. Dessa forma, embora o episódio tenha ocorrido após a repercussão do apoio político da artista, não há confirmação de que essa tenha sido a causa da suspensão da apresentação.