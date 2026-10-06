Morre a atriz americana Eva Marie Saint, vencedora do Oscar, aos 102 anos

Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (EUA). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em "Sindicato de Ladrões", ao lado de Marlon Brando (1954). - (crédito: domínio público e reprodução adorocinema Montagem Flipar)

A atriz Eva Marie Saint, vencedora do Oscar por "Sindicato de Ladrões" (1954), morreu nesta terça-feira (6), nos Estados Unidos, aos 102 anos, informou seu representante.

Saint morreu "de causas naturais" em sua casa, em Los Angeles, cercada por familiares e entes queridos, detalhou Jeff Sanderson em um comunicado à AFP.

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A atriz conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1955 por sua atuação no drama, no qual interpreta Edie Doyle, interesse amoroso do ex-boxeador e estivador Terry Malloy, vivido por Marlon Brando.

A americana foi um dos rostos da chamada Era de Ouro de Hollywood e participou de clássicos do cinema como "Intriga Internacional" (1959), dirigido por Alfred Hitchcock e no qual contracenou com Cary Grant, e "Êxodo" (1960), ao lado de Paul Newman.