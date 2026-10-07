Lollapalooza 2027 anuncia line-up e venda de ingressos do Lolla Pass nesta quinta

Lollapalooza 2026: veja como assistir grátis na TV e no streaming. - (crédito: Observatorio da TV)

O Lollapalooza Brasil 2027 vai revelar nesta quinta-feira (8/10), a partir do meio-dia, o line-up dos shows de sua edição de 15 anos. A programação será anunciada na mesma data em que termina a pré-venda e começa a venda geral do Lolla Pass, ingresso que garante acesso aos três dias de festival.

A nova edição do evento está marcada para os dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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Desde a chegada ao Brasil, em 2012, o Lollapalooza, criado em 1991 nos Estados Unidos, já reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas e recebeu mais de 820 artistas nacionais e internacionais.

Como comprar ingressos

Quem pretende acompanhar os três dias de programação tem até esta quarta-feira, 7, para comprar o Lolla Pass nas condições atuais de pré-venda, antes do reajuste de preços para a venda geral. O passe está disponível nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort e Lolla Lounge, com opções de meia-entrada, inteira e entrada social.

Os valores na pré-venda vão de R$ 1.368 (meia da versão Pista) a R$ 5.605 (inteira da versão Comfort), incluindo taxas.

A entrada social oferece 45% de desconto mediante a doação de R$ 20 a instituições sociais parceiras do festival.

Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster, canal oficial de vendas, ou na bilheteria física, localizada no Shopping Ibirapuera, onde não há cobrança de taxa de conveniência. A organização recomenda que o público utilize exclusivamente os canais oficiais para evitar golpes e fraudes.

Clientes Bradesco têm condições especiais de pagamento, com 15% de desconto cumulativo com a meia-entrada ou a entrada social, além da possibilidade de parcelar a compra em até dez vezes sem juros nos cartões das bandeiras participantes.

A classificação etária do festival é de 16 anos. Menores dessa idade podem entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, mediante apresentação da documentação exigida. No Lolla Lounge, o acesso de menores desacompanhados é proibido.