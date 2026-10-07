‘Se eu fosse você 3’ equilibra continuidade e renovação, diz produtor

Dar sequência a filmes que marcaram a comédia nacional exigiu que história fosse capaz de manter o vínculo e ao mesmo tempo atualizar a narrativa para uma nova geração. É o que afirma Marcos Didonet, produtor da trilogia. Na busca pelo equilíbrio, Glória Pires e Tony Ramos ganham a companhia de Cléo Pires e Rafael Infante. Se eu fosse você 3 estreia nos cinemas nesta quinta-feira (8/10).

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A principal novidade, antecipa o produtor, é que a troca de corpos se espalha pela família. Cléo Pires, na pele da personagem Beatriz, filha dos personagens de Tony Ramos e Glória Pires, vive essa experiência com o par romântico Aquiles, interpretado por Rafael Infante. “Isso traz novas situações de humor e conflitos de relacionamento em um enredo que conversa com o nosso tempo”, comenta Didonet.

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A franquia completa 20 anos. Nesse período, foram realizadas pesquisas que mostraram a força da memória afetiva construída pelos dois primeiros filmes. Didonet, destaca o fato de ter encontrado conexões do público infantil com as histórias. “Isso orientou a decisão de fazer o terceiro.” Segundo ele, foram preservados o humor e o afeto que conquistaram o público, enquanto se acompanha nova etapa da vida dessa família.

Como explicação para a longevidade da franquia, Didonet acredita numa combinação de fatores. “A troca de corpos é uma situação fantástica que gera momentos hilários e expõe uma dificuldade muito presente no cotidiano, a compreender o outro e se colocar em seu lugar”, aponta um deles. Dessa identificação, surge a comicidade. “A comédia oferece a possibilidade de rir de nós mesmos e reconhecer nossas contradições. E, no cinema, essa experiência ganha a força da risada coletiva”, defende o produtor.

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Se eu fosse você 3 também amplia o universo da franquia, com novos cenários e paisagens, argumenta Didonet. Entre as locações estão cidades na China e no Rio de Janeiro. Didonet defende a importância de ir à sala de cinema. “A reação de uma pessoa contagia a outra, e essa energia coletiva faz parte do prazer de assistir ao filme.” Na capital, onde morou por 15 anos, Didonet participa da pré-estreia hoje no Cine Araújo, no shopping Partage Brasília, no Lago Sul, às 19h30.

Serviço

Se eu fosse você 3 (produtora Total Internacional), a partir desta quinta-feira (8/10) nos cinemas.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco