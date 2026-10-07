Ana Paula Araújo vence Prêmio Vladimir Herzog com o livro 'Agressão'

A jornalista Ana Paula Araújo foi a vencedora da categoria Livro-reportagem do 48º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos com Agressão – A escalada da violência doméstica no Brasil, publicado pela Globo Livros. A obra reúne histórias de mulheres de diferentes regiões do país e investiga como a violência de gênero se manifesta para além das agressões físicas.

O livro nasceu como uma continuação de Abuso – A cultura do estupro no Brasil, publicado pela autora anteriormente. Depois de receber relatos de mulheres que se identificaram com as histórias de violência sexual abordadas na primeira obra, a jornalista percebeu que ainda havia outras dimensões da violência contra as mulheres que precisavam ser discutidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu vi que tinha muito mais para ser falado. Por isso, resolvi ampliar esse leque para a violência doméstica”, conta em entrevista ao Correio. Segundo ela, agressões morais, psicológicas, físicas e patrimoniais podem estar presentes no cotidiano de maneira quase imperceptível. Um exemplo é o comportamento controlador de um parceiro, muitas vezes interpretado como ciúme ou como uma característica da personalidade.

Leia também: Obras de ficção científica para celebrar a Semana Mundial do Espaço

Entre as diferentes formas de violência investigadas no livro, Ana Paula aponta a psicológica como a mais invisibilizada. Ela está presente também em outras formas de agressão e pode ser justamente o mecanismo que mantém mulheres presas a relacionamentos abusivos. “É uma violência que está presente em todos os outros tipos. É o que acaba sustentando todas essas outras violências”, afirma.

Durante a apuração, a jornalista encontrou mulheres de diferentes classes sociais, níveis de escolaridade e condições financeiras que vivenciaram mecanismos semelhantes de violência. A experiência contrariou uma percepção que ela própria tinha antes de iniciar a investigação: a de que mulheres com maior independência financeira e uma rede de apoio teriam mais facilidade para deixar relacionamentos abusivos. “Eu fui vendo que não. O que é muito difícil para uma mulher sair de uma situação de violência é exatamente por causa da violência psicológica”, explica.

Leia também: Festival Nacional de Teatro de Bolso abre seleção para espetáculos

Entre os relatos que mais a marcaram está o de uma juíza assassinada pelo marido diante das filhas, em um caso ocorrido no Rio de Janeiro e amplamente noticiado. A proximidade social e geográfica da vítima fez com que a jornalista se reconhecesse naquela história.

“Poderíamos ter sido amigas”, relata. Para ela, casos como esse mostram que a violência contra a mulher não é um problema restrito a determinado perfil social. “A gente fica às vezes achando que é só com as outras pessoas. Quando você olha uma situação dessas, você vê: eu também poderia. Estamos todas vulneráveis.”

Ana Paula explica que ideias construídas socialmente, como a de que a mulher deve manter a família unida ou de que precisa de um homem para ter valor, podem contribuir para que vítimas permaneçam nessas relações. A culpa também aparece como um mecanismo de aprisionamento.

A jornalista se deparou, durante a apuração, com mulheres que conseguiram deixar os relacionamentos, mas continuaram submetidas à violência psicológica. Em alguns casos, filhos são utilizados pelos agressores como instrumento para manter o controle sobre as ex-companheiras.

O desafio de contar sem revitimizar

Ana Paula percorreu diferentes regiões brasileiras e entrevistou vítimas, familiares, agressores, médicos, psicólogos, juristas, policiais e pesquisadores. Em alguns casos, a jornalista optou pelo anonimato para proteger a vítima e seus filhos. O objetivo foi reunir diferentes situações capazes de mostrar os impactos da violência doméstica. “Foi mais para montar esse quebra-cabeça, para contemplar tudo que pode acontecer a partir de um caso como esse”, explica.

Leia também: Embaixada da França exibe mostra de comédias românticas em outubro

Um dos principais desafios da produção do livro, entretanto, foi encontrar o equilíbrio entre apresentar a gravidade das histórias e não expor as vítimas além do necessário. Ana Paula afirma que não queria suavizar os relatos a ponto de diminuir a dimensão da violência, mas também não pretendia transformar o sofrimento em espetáculo.

“Minha intenção não é chocar ninguém, mas também não quero dar material para pessoas que têm prazer de ler a descrição detalhada de casos de violência”, afirma. Para a jornalista, o cuidado precisa estar presente em cada caso, desde a apuração até a publicação.

Leia também: Projeto Reparos oferece oficinas e costura gratuitas para mulheres

Depois da investigação, Ana Paula espera que o livro ajude a mudar a maneira como a sociedade encara a violência contra a mulher, pois ainda é comum que a vítima seja responsabilizada pela própria violência. “A gente ainda tem como sociedade uma mentalidade de que a mulher é que tem que se proteger, que ela é que tem que se cuidar. Ela quase que tem que dar explicação do porquê está sendo agredida”, afirma. A violência doméstica deveria ser encarada como outros crimes, em que a responsabilidade é atribuída ao autor da agressão e não à vítima.

Uma causa além do livro

O trabalho de Ana Paula com o tema não terminou com a publicação de Agressão. A jornalista tem participado de palestras e eventos literários pelo país para discutir violência contra a mulher, conciliando a atividade com o trabalho na televisão.

Criada em 1979, a premiação reconhece trabalhos jornalísticos comprometidos com os direitos humanos e preserva a memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975. Nesta 48ª edição, foram 346 inscrições, com 21 trabalhos selecionados como finalistas em sete categorias. A cerimônia de entrega será realizada em 20 de outubro, no Tucarena, em São Paulo.

Para Ana Paula, receber o prêmio tem um significado que ultrapassa a carreira profissional. “É uma honra enorme. Esse prêmio é um sonho para qualquer jornalista”, afirma. “É um prêmio para essa causa, é um prêmio para todas as mulheres.”

Leia também: QZO Festival celebra 20 anos com Cólera e Taurus em show gratuito

O reconhecimento pelo Prêmio Vladimir Herzog amplia a importância dessa discussão, reforçando a compreensão da violência contra a mulher como uma grave violação dos direitos humanos e dando visibilidade à necessidade de continuar falando sobre o assunto.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel