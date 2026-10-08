Vale Jurássico estreia nesta quinta-feira (8/10) no Parque da Cidade





O Parque da Cidade recebe, a partir desta quinta-feira (8/10), o Vale Jurássico, uma experiência que reúne dinossauros animatrônicos, ambientes temáticos e atividades interativas em um percurso voltado para crianças e adultos. A atração chega à capital às vésperas do fim de semana do Dia das Crianças e terá temporada por tempo limitado. Para participar é necessário reservar os ingressos no site Ingresse.

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A experiência começa direto na recepção, com um catamarã cenográfico, um tipo de embarcação que simula o embarque para uma expedição. Em seguida, os visitantes passam pelo Laboratório Jurássico, onde ocorre uma etapa guiada, antes de chegarem à Floresta Jurássica, de exploração livre pelas famílias. Ao longo da experiência, o público também encontra espaço kids, cenários para fotos, área gastronômica temática, loja de souvenirs e uma área VIP para aniversários.

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O Vale Jurássico terá sessões de entrada a cada 30 minutos, com ingressos vinculados a datas e horários determinados. Além do atendimento ao público geral, a atração oferecerá programação para grupos escolares de terça a quinta-feira, mediante agendamento, além de condições específicas para grupos corporativos e pacotes de aniversário. A proposta é combinar entretenimento e atividades interativas em uma experiência compartilhada por toda a família.

Serviço

Vale Jurássico Brasília

A partir desta quinta-feira (8/10), no estacionamento 5 do Parque da Cidade, ao lado do restaurante Alpinus. A partir das 17h. Os ingressos devem ser adquiridos no site Ingresse. Classificação indicativa livre.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco