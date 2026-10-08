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Morre o ator indiano Nana Patekar, aos 75 anos

Patekar ganhou três Prêmios Nacionais de Cinema e recebeu o Padma Shri, uma das maiores honrarias civis da Índia

Patekar ganhou três Prêmios Nacionais de Cinema e recebeu o Padma Shri, uma das maiores honrarias civis da Índia - (crédito: Reprodução/IMDB)
Patekar ganhou três Prêmios Nacionais de Cinema e recebeu o Padma Shri, uma das maiores honrarias civis da Índia - (crédito: Reprodução/IMDB)

Nana Patekar, aclamado ator e cineasta indiano conhecido por suas performances marcantes em filmes de Bollywood e no teatro, faleceu aos 75 anos, em sua casa em Goa, informou a agência de notícias Press Trust of India na quinta-feira. 

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Seu filho, Malhar Patekar, confirmou a morte do ator por causas naturais. Um inquérito médico-legal está instaurado e um exame post-mortem será realizado, disseram as autoridades.

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Nascido em 1951 no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, a carreira de Patekar abrangeu quase cinco décadas no cinema hindi e marathi, no teatro e na produção cinematográfica. Ele era conhecido por suas atuações intensas e por papéis que frequentemente retratavam personagens complexos ou não convencionais.

Patekar estreou no cinema em 1978 com o filme hindi Gaman e, posteriormente, ganhou aclamação por Parinda e Krantiveer. Ele alcançou maior reconhecimento internacional com o filme Salaam Bombay!, da cineasta Mira Nair, indicado ao Oscar.

Ele ganhou três Prêmios Nacionais de Cinema, as maiores honrarias do cinema indiano, e recebeu o Padma Shri, uma das maiores honrarias civis do país.

O Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi lamentou a morte de Patekar, elogiando sua “intensidade, individualidade e presença inconfundível” como ator. “Ele trouxe uma versatilidade e criatividade notáveis a cada papel e nos deu personagens que serão lembrados por gerações”, escreveu Modi em X.

A morte de Patekar ocorreu dias depois de ele ter participado de um evento teatral em Goa, onde falou sobre a importância de manter vivas as artes cênicas.

Patekar deixa esposa e um filho.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/10/2026 11:25
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