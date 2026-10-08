Morre o ator indiano Nana Patekar, aos 75 anos

Nana Patekar, aclamado ator e cineasta indiano conhecido por suas performances marcantes em filmes de Bollywood e no teatro, faleceu aos 75 anos, em sua casa em Goa, informou a agência de notícias Press Trust of India na quinta-feira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Seu filho, Malhar Patekar, confirmou a morte do ator por causas naturais. Um inquérito médico-legal está instaurado e um exame post-mortem será realizado, disseram as autoridades.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Nascido em 1951 no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, a carreira de Patekar abrangeu quase cinco décadas no cinema hindi e marathi, no teatro e na produção cinematográfica. Ele era conhecido por suas atuações intensas e por papéis que frequentemente retratavam personagens complexos ou não convencionais.
Patekar estreou no cinema em 1978 com o filme hindi Gaman e, posteriormente, ganhou aclamação por Parinda e Krantiveer. Ele alcançou maior reconhecimento internacional com o filme Salaam Bombay!, da cineasta Mira Nair, indicado ao Oscar.
Ele ganhou três Prêmios Nacionais de Cinema, as maiores honrarias do cinema indiano, e recebeu o Padma Shri, uma das maiores honrarias civis do país.
O Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi lamentou a morte de Patekar, elogiando sua “intensidade, individualidade e presença inconfundível” como ator. “Ele trouxe uma versatilidade e criatividade notáveis a cada papel e nos deu personagens que serão lembrados por gerações”, escreveu Modi em X.
A morte de Patekar ocorreu dias depois de ele ter participado de um evento teatral em Goa, onde falou sobre a importância de manter vivas as artes cênicas.
Patekar deixa esposa e um filho.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Quem é Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura, e quais são seus livros publicados no Brasil
- Diversão e Arte Nobel de Literatura 2026 vai para a escritora canadense Anne Carson
- Diversão e Arte Mara Maravilha dispara contra Angélica e provoca reação de internautas
- Diversão e Arte Atriz e dramaturga Carolina Romano lança livro "Exausta, em cena"
- Diversão e Arte Cininha de Paula transforma experiência em livro com exercícios para atores
- Diversão e Arte Anitta diz que não vai pedir votos a Lula e irrita fãs: "Sabotando"
- Diversão e Arte Lollapalooza 2027 anuncia line-up e venda de ingressos do Lolla Pass nesta quinta
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (08/10)
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (8/10)
- Diversão e Arte ‘Se eu fosse você 3’ equilibra continuidade e renovação, diz produtor
- Diversão e Arte Atriz em dois tempos: Jéssika Alves se divide em séries de época e atual
- Diversão e Arte Produções sobre crimes reais que tentam desvendar mentes criminosas