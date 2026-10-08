Nobel de Literatura 2026 vai para a escritora canadense Anne Carson

A escritora canadense Anne Carson, 76 anos, ganhou o prêmio Nobel 2026 nesta quinta-feira (8/10) “pela obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.

Ao longo da carreira, Anne conciliou a escrita poética com o trabalho de tradução e o ensino em diversas universidades. Quase toda a produção literária centra-se na intersecção entre a obsessão do filólogo pelas palavras e o anseio do poeta por novos significados. A escritora própria identificou a etimologia das palavras como o ponto de partida de toda a sua obra.

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BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Anne Carson nasceu em 1950 em Toronto, no Canadá. Em 1981, ela publicou a tese de doutorado em Estudos Clássicos intitulada Odi et Amo Ergo Sum. As traduções do grego clássico podem ser consideradas obras independentes por si só. Entre elas, destaca-se a interpretação dos fragmentos do poema de Safo, If Not, Winter (2002), além de tragédias como Electra (2001) e Antígona (2015), de Sófocles, e Bakkhai (2015) , de Eurípides.

No longo ensaio Eros the Bittersweet (1986), Carson lança as bases para a produção literária subsequente. Com a brilhante meditação sobre Eros como a essência e a força motriz do poema, o livro se baseia fortemente em um adjetivo composto de Safo que define Eros como dor e doçura combinadas. É essa distinção, a distância entre o amante e o amado, que dá força a Eros e impulsiona o poema. Outra obra de Anne é Nox, publicada em 2010, e escrita em memória do irmão Michael.