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PREMIAÇÃO

Nobel de Literatura 2026 vai para a escritora canadense Anne Carson

Ao longo da carreira, Anne conciliou a escrita poética com o trabalho de tradução e o ensino em diversas universidades

Anne Carson nasceu em 1950 em Toronto, no Canadá - (crédito: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Anne Carson nasceu em 1950 em Toronto, no Canadá - (crédito: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A escritora canadense Anne Carson, 76 anos, ganhou o prêmio Nobel 2026 nesta quinta-feira (8/10) “pela obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.

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Ao longo da carreira, Anne conciliou a escrita poética com o trabalho de tradução e o ensino em diversas universidades. Quase toda a produção literária centra-se na intersecção entre a obsessão do filólogo pelas palavras e o anseio do poeta por novos significados. A escritora própria identificou a etimologia das palavras como o ponto de partida de toda a sua obra.

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Anne Carson nasceu em 1950 em Toronto, no Canadá. Em 1981, ela publicou a tese de doutorado em Estudos Clássicos intitulada Odi et Amo Ergo Sum. As traduções do grego clássico podem ser consideradas obras independentes por si só. Entre elas, destaca-se a interpretação dos fragmentos do poema de Safo, If Not, Winter (2002), além de tragédias como Electra (2001) e Antígona (2015), de Sófocles, e Bakkhai (2015) , de Eurípides.

No longo ensaio Eros the Bittersweet (1986), Carson lança as bases para a produção literária subsequente. Com a brilhante meditação sobre Eros como a essência e a força motriz do poema, o livro se baseia fortemente em um adjetivo composto de Safo que define Eros como dor e doçura combinadas. É essa distinção, a distância entre o amante e o amado, que dá força a Eros e impulsiona o poema. Outra obra de Anne é Nox, publicada em 2010, e escrita em memória do irmão Michael.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 08/10/2026 08:46 / atualizado em 08/10/2026 08:51
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