Gabriel Máximo entra para elenco da série "Amor da minha vida", na Disney+

A segunda temporada de Amor da minha vida, série do Disney protagonizada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, ganhou um novo reforço no elenco. Gabriel Máximo passa a integrar a produção como Rafael, marido de Sarah, interpretada por Clarice Falcão.

Na trama, Rafael e Sarah são um casal que está junto desde o colégio e mantém um relacionamento há mais de 10 anos. A entrada do personagem na história adiciona uma nova camada aos conflitos amorosos da série, sobretudo nos desdobramentos que envolvem Victor (Sérgio Malheiros). Apesar da longa trajetória do casal, a relação dos dois será testada ao longo dos novos episódios.

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Para Gabriel, a participação representa mais um avanço em sua carreira no audiovisual. O ator de 30 anos acompanhava a série antes de ser escalado e passou por duas etapas de testes até conquistar o papel. O convite para participar do processo seletivo veio do diretor da série, o brasiliense Matheus Souza, com quem havia trabalhado no filme Cinco Júlias.

A experiência também marcou o primeiro trabalho do ator ao lado de Clarice Falcão, artista que admirava desde a época do Porta dos Fundos. Nos bastidores, a dupla construiu a parceria por meio de ensaios, improvisações e trocas criativas, o que ajudou a desenvolver a intimidade dos personagens. "Ela é uma parceira generosa, e a gente se sentiu à vontade para experimentar junto e rimos muito!", conta Gabriel sobre contracenar com a atriz.

Entre os momentos mais marcantes das gravações, o ator destaca uma sequência rodada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A produção teve uma área reservada para a equipe, o que permitiu que os atores gravassem em meio à estrutura de um dos principais aeroportos do país.

Gabriel Máximo, ator (foto: Divulgação)

Gabriel também voltou a trabalhar com Matheus Souza em Quero ser alguém, primeira série vertical dirigida pelo cineasta. Desenvolvida para consumo pelo celular, a produção tem uma linguagem diferente dos formatos tradicionais de televisão e streaming.

Com uma trajetória que começou no teatro e se expandiu para o cinema e para as plataformas digitais, o ator busca consolidar sua presença em diferentes produções. Entre seus objetivos profissionais está a estreia em uma novela, formato que acompanha desde a infância. "Quero continuar encontrando personagens que me desafiem, no cinema, nas séries e também na novela, que é uma vontade que tenho desde criança", conclui.