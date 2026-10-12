'Gostoso da Paulista' chama atenção em ato pró-Lula e viraliza nas redes

O manifestante, chamado por internautas de "o gostoso da Paulista", apareceu em vários registros feitos durante o ato com bandeiras e cartazes pró-Lula e pró-Palestina - (crédito: Reprodução/X)

Um homem musculoso, sem camisa e mascarado chamou a atenção durante uma manifestação de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (11/10). As imagens circularam nas redes sociais e despertaram a curiosidade dos internautas, que passaram a procurar informações sobre a identidade dele.

O manifestante, chamado por internautas de “o gostoso da Paulista”, apareceu em vários registros feitos durante o ato com bandeiras e cartazes pró-Lula e pró-Palestina.

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Apesar da repercussão, a identidade do homem ainda não foi confirmada. Um perfil no Instagram com o nome Israel Augusto chamou a atenção dos internautas, mas não foi possível verificar se a conta pertence ao rapaz que aparece nas imagens, pois é fechada.

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A repercussão chegou à atriz Luana Piovani, que comentou o caso com humor nas redes sociais. “Para, gente. Isso não é hora de me desestabilizar desse tanto! “Minha Nossa Senhora da Juventude Ventilante”, escreveu.

Veja:

E quando ele entrar na fazenda ano que vem como "gostoso da Paulista" https://t.co/5uijdTaac2 — AhniN ???? (@plutokmjp) October 12, 2026

os diferentes ângulos desse querido que viralizou o gostosos com lula hoje na paulista, precisamos achar ele https://t.co/7bmOpOhh34 — thomaz (@thisdracarys) October 11, 2026

e tem mais https://t.co/Uvw8PygvvM October 11, 2026