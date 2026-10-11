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RECUPERAÇÃO

Pirula ressurge em vídeo e fala sobre recuperação após AVC

Paleontólogo e criador de conteúdo sofreu acidente vascular cerebral isquêmico em maio de 2025

Pirula parece bem e conta sobre recuperação - (crédito: Reprodução/Instagram)
Pirula parece bem e conta sobre recuperação - (crédito: Reprodução/Instagram)

O youtuber, paleontólogo e criador de conteúdo, Pirula, falou, neste domingo (11/10), pela primeira vez desde maio de 2025, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. O influenciador ainda não havia exposto a realidade da própria saúde ao público. 

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Em vídeo publicado no próprio canal no YouTube, Pirula atualizou o público sobre a recuperação. No registro, contou que os processos de cuidados devem durar dois anos. Além disso, a reabilitação exige rotina intensa de cuidados, como sessões diárias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. 

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O influencer também relatou que o lado direito do corpo foi o que sofreu mais danos. Apesar de já conseguir mover o pé, ainda não tem movimentos no braço direito. 

Em relação à cabeça, quase tudo está em boas condições. Mente, memória e raciocínio estão preservados. No entanto, relata ter dificuldades para transformar pensamentos em fala e completar leituras de frases completas. 

Pirula contou que mora, atualmente, com duas cuidadoras, conta com a ajuda de amigas para cuidar dos gatos e precisou de cuidados mentais para se adaptar à rotina na cadeira de rodas. O tratamento de reabilitação de Pirula é mantido por uma vaquinha on-line. 

A conta no YouTube, o Canal do Pirulla, é mantido pelo editor, Mingau, enquanto o paleontólogo cuida da saúde. Hoje, conta com 1,5 milhão de inscritos. 

Confira o vídeo publicado por Pirula: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 11/10/2026 22:11
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