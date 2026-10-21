Espetáculo ‘Senhora P’, de Adriana Lodi, entra em circulação no Centro-Oeste

O palco do Teatro Paulo Garindo recebe Adriana Lodi com a peça Senhora P na quinta-feira (22/10) e na sexta-feira (23/10), no Sesc Gama. A montagem centraliza o debate sobre a violência contra as mulheres a partir da trajetória de uma professora que costura memórias, ficção e questionamento acerca do tema.

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A atriz, diretora e pesquisadora circulou por 15 cidades do Brasil com o espetáculo e, neste ano, é a vez do Centro-Oeste. Goiânia, Alexânia e partes do Distrito Federal são colocados como territórios para a discussão sobre os mundos possíveis para a integridade e diversidade múltiplas do feminino e da sexualidade.

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Em cena, a professora conduz uma aula sobre violência de gênero enquanto responde a um interrogatório relacionado a um crime cuja acusação desconhece.

A peça se junta a um circuito teatral proporcionado pela agenda cultural do Sesc Gama que contém oficinas, shows e espetáculos teatrais. As ações são gratuitas com retirada de ingressos.

Serviço

Senhora P — Espetáculo

Quinta feira (22/10), às 15h e às 20h e sexta-feira (23/10,) às 20h, no Teatro Paulo Garindo (Setor Leste Industrial, Lotes 620, 640, 660 e 680, Gama). Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel