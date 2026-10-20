Lançamento de Giovanni Nobile resgata atmosfera do futebol de botão

Inventado na década de 1930 e reconhecido como esporte desde 1988, o futebol de botão é tema do livro Tá no filó! Crônicas de futebol de botão, de Giovanni Nobile. A obra reúne 188 páginas de crônicas que navegam pela nostalgia e pelo carinho ao futebol de botão. Publicado pela Editora Patuá, o livro conta com a pré-venda exclusiva no site da editora até esta terça-feira (20/10).

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O futebol de botão nasceu da criatividade infantil e se transformou em um símbolo de afeto, memória e tradição cultural brasileira. Segundo o autor, Giovanni Nobile, o verdadeiro momento da escrita do livro surgiu aos 8 anos, nas partidas disputadas no chão de casa. “Escrever uma crônica é pegar o tempo com as mãos”, destaca. “Trata-se de uma reunião de narrativas sobre algo tão simples do cotidiano, mas que marcou gerações. O futebol de botão ali, ao rés do chão, finalmente se encontra com a crônica, que é justamente a literatura ao rés do chão.”

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O lançamento conta com ilustrações e prefácio escrito pelo professor de literatura Jeferson Carvalho. Para ele, a obra evidencia a poesia contida no esporte. "A crônica e o futebol de botão têm essa vocação de dar dignidade ao que parece pequeno e registrar o tempo que a História esquece”, declara. “Ter a honra de ilustrar e prefaciar este livro foi traduzir em imagens a nossa própria memória."

“O futebol de botão é o verdadeiro jogo bonito do Brasil. Aquele que nos joga ao auge da nossa carreira: a infância sonhando com o futebol. Conversando com nossos botões”, destaca o jornalista esportivo Mauro Beting. O jornalista Xico de Sá complementa ao analisar a poesia da obra: “Talvez o futebol de botão seja a ficção do futebol. Uma ficção em prosa poética. Daí a grandeza desse livro. A tabelinha futebol e literatura ganha mais um craque para os seus quadros. Só o lúdico salva. O autor bate um bolão no seu ludopédio real ou imaginário.”

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Giovanni Nobile é jornalista e escritor em Brasília. Autor dos livros A galeria de arte da Fifi (2023) e Enquanto o resto sufoca (2024), Nobile é especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela PUC-Rio. Escreve crônicas sobre a atmosfera do futebol no portal Mundo Botonista e é colunista na emissora educativa UEL FM, além de manter o perfil @destravaletra no Instagram, onde compartilha dicas de leituras.

Serviço

Tá no filó! Crônicas de futebol de botão

De Giovanni Nobile. Editora Patuá, 188 páginas. R$ 60.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel