Teatro de brinquedo leva arte e magia do Curupira a escolas públicas do DF

Cenário do 'Teatro de Brinquedo: Curupira, o Guardião das Matas' para apresentações em escolas públicas - (crédito: Divulgação)

O projeto Teatro de Brinquedo: Curupira, o Guardião das Matas realiza apresentações gratuitas em escolas públicas da Regional do Gama até o dia 12 de novembro. A iniciativa une cultura popular e educação ambiental para dialogar diretamente com estudantes do ensino fundamental da rede pública.

A ação coloca a figura folclórica do Curupira em foco para ressaltar a conservação do meio ambiente e o papel da sociedade em prol da sustentabilidade. O trabalho conta com apoio financeiro do FAC-DF e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

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Atividades pedagógicas e oficinas

A proposta reúne ações cênicas, pedagógicas e digitais para expandir a democratização artística nas instituições de ensino. A encenação utiliza o personagem tradicional como símbolo ancestral ligado à preservação das matas.

A programação conta com rodas de conversa destinadas à reflexão sobre as temáticas ambientais apresentadas. Os estudantes também participam de oficinas práticas para explorar a criatividade na montagem de personagens em miniatura e no aprendizado das técnicas de encenação do teatro de brinquedo.

Papel formativo nas escolas

O produtor responsável pela realização do projeto, Pedro da Silva, pontua que a circulação estimula a curiosidade infantil e fortalece a formação escolar. Segundo ele: “ao inserirmos essa proposta de fácil construção e baixo custo nas escolas públicas do DF, desempenhamos um papel fundamental na descentralização da cultura e na valorização das comunidades locais, benefícios estes que auxiliam para enriquecer o repertório artístico, crítico e a expansão cultural dos estudantes”.

Acessibilidade e etapas no Gama

Para atender às necessidades de inclusão, a equipe disponibilizará a gravação audiovisual da peça no Youtube. A versão em vídeo contará com legendas, tradução em Libras e audiodescrição para ampliar o acesso de outras comunidades e colégios ao conteúdo.

Informações sobre o projeto e seus bastidores estão disponíveis no perfil oficial da iniciativa no Instagram.

A circulação soma oito exibições ao longo de sua passagem pelo Distrito Federal. As etapas previstas para a Regional do Gama incluem:

uma exibição na EC 10;

uma exibição na EC 12;

duas exibições na EC 29 do Gama.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.