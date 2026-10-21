Morre ao 48 anos, Letícia Nicolielo, cantora e violonista da MPB

A cantora, violonista e compositora Letícia Nicolielo morreu nesta quarta-feira (21/10), em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A morte foi comunicada pela família em uma publicação no perfil oficial da artista no Instagram. A causa do falecimento não foi divulgada, mas Letícia enfrentava um câncer raro desde 2019.

Com aproximadamente três décadas de trajetória na música, a violinista também atuou como produtora musical e empresária de eventos. Reconhecida pelo trabalho com a música popular brasileira (MPB), construiu uma carreira marcada por composições próprias, apresentações em diferentes cidades e homenagens a grandes nomes da música nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O velório será realizado nesta quarta, das 13h às 18h, na Rua Primo José Mattioni, 509, na Vila Brizzola, em Indaiatuba. Após a cerimônia, o corpo será cremado. As informações foram divulgadas pela família no Instagram da cantora.

Carreira começou na adolescência

O interesse de Letícia pelo violão surgiu quando ela tinha 11 anos. Aos 18, começou a se apresentar profissionalmente em bares de Indaiatuba e Campinas, dando início a uma trajetória que se estenderia por cerca de 30 anos.

Em 2012, lançou seu primeiro CD autoral, com músicas inéditas. Ao longo da carreira, apresentou-se em diferentes espaços e cidades, incluindo temporadas de inverno em Campos do Jordão e apresentações de verão em restaurantes de Paraty, no litoral fluminense.

Seu repertório passeava por diferentes estilos da música brasileira, como samba e bossa nova, além de reunir interpretações e composições próprias.

A artista também manteve uma relação próxima com a cena cultural de Indaiatuba. Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Cultura lamentou a morte e destacou a participação de Letícia em eventos como o Maio Musical e o Festival de Inverno.

Cássia Eller marcou a trajetória

Entre os projetos de destaque da carreira de Letícia estava o espetáculo Eller – A eterna garotinha, uma homenagem à cantora Cássia Eller. A apresentação estreou em 2014, em Indaiatuba, e reunia releituras de músicas da artista carioca, além de informações sobre sua vida e obra.

Cantora relatou tratamento contra câncer raro

Letícia havia revelado publicamente que enfrentava um condrossarcoma desde o fim de 2019. A doença é um tipo raro de câncer que se desenvolve na cartilagem e pode atingir os ossos.

Em uma publicação de 2 de outubro de 2026, a cantora compartilhou informações sobre o agravamento de seu estado de saúde. Segundo o relato, ela havia sido internada após uma crise intensa de dor iniciada em 30 de abril e permanecia hospitalizada havia cerca de cinco meses.

Na mesma publicação, Letícia contou que os tumores haviam provocado feridas profundas no braço e no ombro e afirmou que estava sem conseguir andar. Ela também pediu ajuda financeira para custear o tratamento e explicou que a doença a havia impedido de trabalhar. A artista mencionou ainda o apoio da companheira, Gabriela, que se dedicava aos cuidados durante o período de tratamento.