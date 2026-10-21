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Celebration Band faz tributo a Led Zeppelin com repertório de clássicos

Celebration Band revive grandes sucessos no Caravellas Rock Bar com festa temática e repertório repleto de hinos lendários para os fãs da banda

Vocalista da Celebration Band em momento de alta intensidade, celebrando os clássicos do Led Zeppelin no Caravellas Rock Bar - (crédito: Divulgação)
Vocalista da Celebration Band em momento de alta intensidade, celebrando os clássicos do Led Zeppelin no Caravellas Rock Bar - (crédito: Divulgação)

A banda Celebration Band apresenta um tributo ao Led Zeppelin neste sábado (24/10), no Caravellas Rock Bar, em Taguatinga. O show reúne clássicos da banda britânica em uma noite dedicada ao rock, que também será marcada pela comemoração do aniversário de Marquinhos, anfitrião da casa.

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No repertório, estão músicas que marcaram a trajetória do Led Zeppelin, como Rock and Roll, Black Dog, Whole Lotta Love, Stairway to Heaven, Immigrant Song e Kashmir. A apresentação promete revisitar diferentes momentos da discografia do grupo inglês, conhecido pela influência na história do rock.

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O nome Celebration Band é inspirado na canção Celebration Day, do Led Zeppelin. A escolha reforça a proposta da banda de celebrar o legado musical do grupo por meio de interpretações de seus sucessos.

A apresentação será realizada no Caravellas Rock Bar, uma das casas tradicionais de rock de Taguatinga. A organização convida o público a reunir amigos e familiares para aproveitar a noite ao som dos clássicos do rock.

Serviço

Celebration Band — Tributo ao Led Zeppelin

Sábado, 24 de outubro, no Caravellas Rock Bar, Taguatinga (DF). Reservas: (61) 98504-0725.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

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Eduarda Brandão

Estagiária do Correio Braziliense

Por Eduarda Brandão
postado em 21/10/2026 16:51 / atualizado em 21/10/2026 16:54
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