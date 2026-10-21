THAIS celebra clássicos da música brasileira em show no Sextas Musicais

A cantora e compositora THAIS sobe ao palco do CTJ Hall nesta sexta-feira (23/10), a partir das 19h, ao lado de sua banda oara apresentar o espetáculo Soul, Pop e Rock do Brasil, uma celebração dos grandes sucessos da música brasileira conduzida em formato de viagem sonora com energia, emoção e nostalgia.

A apresentação revisita criações que atravessaram gerações e seguem vivas na memória afetiva do público. A proposta do show estabelece um encontro entre diferentes gerações para valorizar a força expressiva da música nacional, evidenciando a atualidade de canções consagradas que continuam influenciando novos artistas e conquistando públicos recentes.

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Repertório

O roteiro musical dá ênfase à riqueza e à diversidade sonora que marcaram a produção brasileira, com foco especial nos anos das décadas de 1970 e 1980. O repertório reúne canções que pontuaram épocas distintas da música nacional. Entre os clássicos confirmados na apresentação estão Agora Só Falta Você, As Dores do Mundo, À Francesa e Ilegal, Imoral ou Engorda.

A seleção musical contempla obras representativas compostas e interpretadas por grandes nomes da cultura sonora brasileira, como Rita Lee, Marina Lima, Roberto e Erasmo Carlos, Barão Vermelho, Jota Quest, Cláudio Zoli, Lulu Santos, Djavan, Belchior e Tim Maia.

Formação

A direção musical do show fica sob a responsabilidade do maestro Marcos Farias, que também comanda o piano e os sintetizadores. O time de instrumentistas que acompanha a cantora conta com Emmanoel Farias na guitarra, João Granato no baixo e Hugo Albuquerque na bateria.

A apresentação integra a programação oficial do Sextas Musicais, projeto contínuo da Casa Thomas Jefferson dedicado à valorização da música e de seus respectivos intérpretes. A iniciativa tem o objetivo de promover concertos gratuitos para ampliar o acesso do público à música ao vivo em Brasília.

Serviço

Show musical: Soul, Pop e Rock do Brasil

Com THAIS e banda. Sexta-feira (23/10), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson/SEP Sul 706/906). Entrada Gratuita. Classificação indicativa livre. Isla Cult Produções

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.