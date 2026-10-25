Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/10)

O que é certo se apresentará sempre a ti com certa timidez, pedindo licença, como se não tivesse um lugar garantido entre o céu e a terra, enquanto o que é errado se apresentará a ti de forma sedutora, tentando ganhar tua confiança para que tua atenção se foque mais nas meias verdades do que nos enganos entremeados nelas.

Ninguém que pretenda enfiar um engano goela abaixo de ti se apresentará de forma humilde e despretensiosa, ao contrário, tentará explorar a vulnerabilidade de tua vaidade, te cobrindo de elogios e te fazendo sentir a melhor das pessoas, porque assim tu não notarás o engano, somente as meias verdades que fazem parecer meio certo o que é errado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Não fosse a vaidade tu serias imune a todo e qualquer golpe, mas enquanto houver vaidade em ti, continuarás caindo em golpes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas são como são, muito longe do que deveriam ser, e isso não há de se tornar um ingrediente para você se mortificar mentalmente o tempo inteiro, mas o fundamento para você operar dentro de estratégias definidas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos, porém, assim andam as coisas no mundo, de ponta-cabeça, porque se as pessoas não confiamos umas nas outras gastamos uma quantidade colossal de energia inutilmente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não é que as pessoas intencionalmente joguem por terra todo o esforço que você fez para tudo dar certo, é que elas são distraídas e não percebem o valor do esforço alheio. Ter compaixão delas é o desafio do momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em pensamentos, tudo é possível, não há limites, porém, como você nasceu e incorporou, não poderia viver exclusivamente na esfera abstrata da mente, você há de encontrar a forma de se atrever à realização concreta.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você não puder convidar as pessoas próximas a participarem do que você pretende realizar agora, então procure se comunicar com elas da forma mais cordial possível, para elas não se sentirem sendo deixadas para trás.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O impacto que suas palavras provocam há de ser tido em conta nesta parte do caminho, porque se tornou necessário congregar algumas pessoas e não seria o caso de você as melindrar sem ter sequer essa intenção.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria melhor que todas as pessoas se manifestassem com total sinceridade, mas esse não é o normal, não é algo que você deva dar por garantido. Ao contrário, as pessoas escondem segundas e terceiras intenções.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer muito barulho por pouca coisa é a maneira mais eficiente de sua alma não ser levada a sério. Está certo que você vive sempre numa intensidade emocional sem fim, porém, nas relações isso há de ser temperado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que seu prazer e divertimento sejam preservados, nesta parte do caminho é fundamental que sua alma seja discreta, sem atrair atenções indevidas das pessoas que só criticariam e colocariam problema em tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No fim, e como sempre, você fará tudo do seu jeito, e apesar de haver legitimidade nesse movimento, nem todas as vezes dará o resultado esperado. Agora é um desses momentos em que a atitude precisa ser revista.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas pessoas são agradáveis e sorriem quando encontram você, sem que isso signifique que elas são sinceras. Há outras, no entanto, que não demonstram tanta empatia, contudo, você pode sempre contar com elas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há experiências lindas disponíveis para você se envolver, mas ao mesmo tempo há em sua alma uma propensão a se enganar confundindo ilusões com sonhos, que são semelhantes na visão, mas diferentes em seus efeitos.