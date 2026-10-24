Pai de Lua Blanco revela diagnóstico de câncer 3 meses antes da morte: ?partiu com um sorriso?

Primeiro papel com mais destaque surgiu na temporada de Malhação em 2009 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Billy Blanco Jr., pai de Lua Blanco, atriz que morreu aos 39 anos em decorrência de um câncer no último domingo, 18 de outubro, falou a respeito do diagnóstico e dos últimos momentos da filha em uma carta enviada ao jornal O Globo, publicada neste sábado, 24.

No texto, Billy destaca que passou o último ano morando junto com a filha. A ideia inicial é que fosse algo provisório, apenas por alguns dias, após ela se mudar por conta do término de um relacionamento, mas o prazo foi se estendendo sem que percebessem: "Como estou agradecido a Deus por isso!"

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A doença foi descoberta por Lua Blanco no fim de julho, menos de três meses antes de sua morte. A atriz foi realizar exames por conta de uma "forte dor abdominal" e recebeu o "diagnóstico do câncer, já com metástase."

"O que fazer a não ser buscar o tratamento correto e acreditar na cura. Foi o que se passou comigo. Dia a dia de cuidados, acompanhando cada etapa a seu lado, com o coração apertado, mas mantendo, junto dela, uma postura firme de esperança, realmente acreditando", escreveu Billy.

Nos deram a notícia de que nossa Lua estaria partindo

O tratamento foi feito no Instituto Nacional do Câncer (Inca), instituição elogiada pelo pai de Blanco. "Os médicos, com muito tato, nos deram, aos poucos, a notícia de que nossa Lua estaria partindo. É difícil explicar o que se passou comigo fisicamente. Havia um verdadeiro tornado explodindo dentro de mim."

"Lua partiu em paz, na madrugada de domingo (dia 17), com sua mommy segurando sua mão, com um sorriso. A Lua vive!", encerrou Billy Blanco Jr.

Lua Blanco surgiu em Malhação e Rebelde

Seu primeiro papel com mais destaque surgiu na temporada de Malhação em 2009, quando interpretou a baixista Joe, designada para tocar com a "Quadribanda", contracenando com nomes como Caio Castro e Humberto Carrão.

O auge de sua carreira viria em 2011, quando fez parte da versão brasileira da novela mexicana Rebelde na Record, dando vida à personagem Roberta.

A base de fãs fez com que ela entrasse na lista dos 100 "Maiores Brasileiros de Todos os Tempos" em um programa apresentado por Silvio Santos no SBT, ocupando a 71.ª posição (logo à frente de Michel Teló e atrás de Marechal Rondon).

Lua Blanco apostou em carreira musical

Na televisão, esteve ainda no elenco das novelas Pecado Mortal (2013), da Record, e A Força do Querer (2017), da Globo. Passou a se dedicar mais à carreira musical, e também fez alguns espetáculos no teatro.

No Spotify, por exemplo, contava com 118 mil ouvintes mensais no dia em que morreu. Entre as músicas mais ouvidas, Perde Tudo e versões de Umbrella (Rihanna) e A Thousand Miles (Vanessa Carlton).

Em 2018, Lua Blanco participou da 2.ª temporada do talent show Popstar, da Globo e foi eliminada na semifinal.