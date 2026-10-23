Influenciador e ex-músico de Glee demonstra apoio à candidatura de Lula

O influenciador, compositor e humorista norte-americano Jake Schroeder escreveu baladas demonstrando apoio ao candidato Lula na campanha para a presidência. Os vídeos que abordam a eleição brasileira, que ocorre neste domingo (25/10), se tornaram virais no país e procuram incentivar as pessoas a votarem.

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Em um dos vídeos, Schroeder utiliza o símbolo do “L” como uma referência tanto ao candidato à reeleição quanto à famosa série musical Glee, que teve o reboot anunciado na última quarta-feira (21/10) e irá voltar com parte do elenco original.

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Na primeira balada publicada, o influenciador cita Flávio Bolsonaro, candidato do PL que disputa a candidatura com Lula, e diz “ele tem que sair, Brasil”, sugerindo que os brasileiros não votem no candidato para a presidência. Ele também afirma que a votação é importante e que as pessoas no Brasil devem votar.

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