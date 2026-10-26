Oswaldinho do Acordeon morre aos 72 anos

Na noite deste domingo (25/10), o Brasil se despede de um dos grandes sanfoneiros do país. Oswaldinho do Acordeon morreu aos 72 anos. Natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Oswaldo de Almeida da Silva nasceu em junho de 1954 e ficou conhecido pelo seu talento como cantor, compositor e acordeonista. A notícia foi divulgada por amigos de cantor e a causa não foi confirmada.

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Oswaldinho aprendeu as técnicas da sanfona com os maiores: seu pai Pedro Sertanejo, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivica, que eram amigos de seu pai. O seu primeiro single foi lançado em 1966, quando tinha apenas 12 anos, e seus primeiros discos nasceram na década de 1970. Desde o início, sua trajetória ficou marcada pela grande habilidade com a sanfona, explorando o forró.

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Grandes nomes da música como Chico César e Elba Ramalho lamentaram a morte do artista nas redes sociais. “Dono de reconhecida técnica e versatilidade, Oswaldinho expandiu os horizontes da sanfona ao transitar por diferentes estilos, aproximando a tradição nordestina de sonoridades da música clássica, do jazz e do rock. Ao longo da carreira, apresentou-se no Brasil e no exterior e trabalhou com importantes nomes da música popular brasileira”, escreveu Chico César.

“Hoje a saudade fala mais alto, mas sua sanfona continuará tocando dentro de nós. Que Deus conforte o coração de todos que o amavam. Siga a luz”, disse Elba Ramalho. O guitarrista e violonista Nelson Faria também utilizou as redes para prestar homenagem ao artista. “Hoje se foi um dos maiores sanfoneiros que esse país conheceu… viva Oswaldinho do Acordeon! Vai fazer falta”, publicou.