Após convulsão, cantor gospel Jonatha Calixto passará por nova cirurgia

O cantor gospel Jonatha Calixto, 31, em tratamento contra um câncer cerebral, passará por uma nova cirurgia de retirada de tumores na próxima quarta-feira, 28. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele foi internado após apresentar um quadro convulsivo.
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Os tumores cerebrais que serão retirados na próxima semana foram localizados nos últimos exames realizados por Calixto. Na nota, a equipe do artista pediu a compreensão do público. "Nosso irmão tem procurado não estabelecer contato com o público para preservar suas emoções, razão pela qual pedimos a compreensão de todos que têm enviado inúmeras mensagens. Neste momento precisamos das orações e intercessão constante da igreja!".
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O artista revelou a doença em julho do ano passado. Jonatha Calixto ficou conhecido após participar do Shadow Brasil Gospel 2024, quadro do Programa Raul Gil, no SBT.
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