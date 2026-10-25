Após convulsão, cantor gospel Jonatha Calixto passará por nova cirurgia - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

O cantor gospel Jonatha Calixto, 31, em tratamento contra um câncer cerebral, passará por uma nova cirurgia de retirada de tumores na próxima quarta-feira, 28. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele foi internado após apresentar um quadro convulsivo.

Os tumores cerebrais que serão retirados na próxima semana foram localizados nos últimos exames realizados por Calixto. Na nota, a equipe do artista pediu a compreensão do público. "Nosso irmão tem procurado não estabelecer contato com o público para preservar suas emoções, razão pela qual pedimos a compreensão de todos que têm enviado inúmeras mensagens. Neste momento precisamos das orações e intercessão constante da igreja!".

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O artista revelou a doença em julho do ano passado. Jonatha Calixto ficou conhecido após participar do Shadow Brasil Gospel 2024, quadro do Programa Raul Gil, no SBT.