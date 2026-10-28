Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (28/10)

As palavras são tecnologias poderosas que nossa humanidade inventou e que nos outorgaram o superpoder de evocar imagens de experiências das quais não participamos presencialmente, mas que, ao ouvi-las, nos fazem navegar nesse mundo invisível da subjetividade.

As palavras, porém, não são as experiências, mas nós nos esquecemos desse mero detalhe, e passamos a confiar mais nas palavras do que nas experiências, porque elas, com seus superpoderes, nos concedem a reputação do conhecimento, sem que necessariamente esse conhecimento tenha se integrado a nossa consciência.

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Carentes de experiências, mas superdotados com a reputação do conhecimento, vamos nos transformando em seres teóricos de grande brilho, nos esquecendo de que nem tudo que brilha é ouro de verdade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que provocar sentimentos em você é onde se encontra o sentido que, por enquanto, sua alma tenta encontrar através de raciocínios complexos, montando uma história que não necessariamente é verdadeira.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que parecia ter sido coordenado e combinado será melhor verificar uma e outra vez, porque se você não voltar atrás um pouco para essa verificação é muito provável que não perceba o que anda mudando. Observação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça exclusivamente o que estiver ao seu alcance, evitando a pretensão de solucionar tudo, porque agora haverá coisas que não será possível organizar do jeito ansiado e seria melhor respeitar esse limite. Pronto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você fazer tudo do seu jeito será necessário fazer manobras que, no fim, apesar de sofisticadas e esforçadas, nem prometem dar os resultados esperados. Seria o caso de pensar em economizar energia neste momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas pretensões se desencaixam temporariamente do que a maioria das pessoas quer, mas isso não há de atrasar demais as coisas, é apenas um momento que requer certo cuidado para evitar que a tensão produza angústia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A tensão nervosa é evidente e se nota através dessas dores que um dia estão num lugar do corpo para no dia seguinte migrarem para outro diferente. Essa tensão há de se resolver com descanso e divertimento leve e alegre.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pisar em terreno desconhecido é uma oportunidade de fazer valer a criatividade. Portanto, ainda que você sempre tenha feito as coisas dar certo de determinado jeito, procure tentar outras vias nesta parte do caminho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que os tiros certeiros que você pretende dar não saiam pela culatra, é importante que você atue com mais suavidade e cuidado do que o habitual. Está tudo bastante estranho, as coisas não são mais como eram.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Neste momento seria melhor você deixar de lado suas pretensões e acompanhar o movimento das pessoas que servem de referência nesta parte do caminho e, observando, ver quando seria o momento de fazer seu jogo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As necessidades da maioria das pessoas não são as que você precisaria satisfazer, mas por enquanto parece que sua vontade não prevalece e isso é algo a se ter em mente nos cálculos que fizer hoje. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O momento é promissor, mas apresenta a você sinais estranhos, difíceis de decifrar. Procure dar tempo ao tempo, porque essa estranheza oculta um anseio de criatividade que ainda não chegou ao momento da maturidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tratar a normalidade como algo banal e superficial é desvalorizar a ordem cotidiana, sem a qual seria impossível experimentar algo parecido com saúde. É nas coisas que aparentemente não têm valor que se encontra o real valor.