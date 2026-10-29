Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (29/10)

Nossa humanidade só conhece o que percebe, o resto do conhecimento é pura teoria feita de palavras, e todos nós sabemos o quanto as palavras podem distorcer, enganar, ocultar e mentir.

Sendo virtualmente impossível experimentar tudo durante uma existência para perceber presencialmente o que se pretende conhecer, os enciclopedistas de todos os tempos nos ofereceram o legado de um conhecimento que serve de referência para todas as gerações.

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Apesar disso, nossa humanidade, motivada pelo uso da percepção para satisfazer sua curiosidade, continua dependendo do “ver-para-crer”, senão iremos nos transformando em entidades puramente teóricas sem nenhum compromisso com a realidade, afirmando inclusive que a realidade não existe, e que é tudo um ponto de vista.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Emoções intensas correm à solta, provocando e sendo provocadas. Lembre-se de que sempre terá o dia de amanhã, onde as experiências de hoje terão de encontrar uma forma de encaixar, ou se declarar desencaixadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é quando as coisas ficam à beira das discussões irritantes, uma situação que, no momento, não resultaria em nada positivo, agregaria estresse apenas, algo que você, com certeza, não precisa. Melhor pegar leve.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cada pessoa tem seu jeito de fazer as coisas e de vez em quando os jeitos diferentes se tornam conflitantes e, em acessos de mau humor, agressivos também. Perceber antes de acontecer é o melhor que se pode fazer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para fazer o que você pretende será necessário muito mais do que gestos sedutores, porque se você observar bem, as pessoas e o mundo em geral andam num estado de tensão elevado demais para ser suavizado com gestos leves.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os eventuais ataques que você sofrer não precisam ser respondidos com força total, porque isso fará com que fiquem ainda mais acirrados. Ignorar não seria o caso, porém, manter a presença de espírito é essencial.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os momentos de fúria hão de encontrar uma forma de se expressar, porque não seria saudável os manter presos, seriam como feras selvagens enjauladas e famintas. Se o movimento é produtivo ou destrutivo, essa é a decisão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A firmeza que você precisa usar neste momento talvez não seja do seu agrado, mas tendo em vista que seu conforto e segurança estão em jogo, vale a pena se estressar um pouco mais do que o habitual. Por uma boa causa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É tentador pisar no acelerador e passar por cima das circunstâncias, inclusive porque pareceria que essa seria a melhor atitude possível. Porém, a resposta seria rápida e não viria com serenidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suas intenções ocultas tendem a ficar evidentes, portanto, a não ser que seja esse seu objetivo, procure andar com mais cuidado, observando sua própria atuação para verificar em que momento você se revela.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As decisões tomadas num momento de mau humor são sempre as piores, tome distância dessa tentação, mantenha o juízo e a presença de espírito para não se precipitar na direção de tudo se descontrolar. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De vez em quando é preciso que a vida nos brinde com uma chacoalhada daquelas para sairmos da inércia e nos atrevermos, novamente, a nos lançar ao futuro em busca das aventuras que sirvam para nos reinventar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As dissonâncias precisam ser levadas na esportiva, porque se você começar a se irritar pelos pequenos assuntos e pelas pontas soltas, não vai sobrar tempo para desfrutar do dia, que também tem outras coisas para oferecer.