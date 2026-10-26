Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

O ator canadense Eric Bauza, conhecido por dar voz em inglês a Pernalonga, Patolino e outros personagens do desenho animado Looney Tunes, morreu neste domingo (25/10), aos 46 anos. A morte foi anunciada pela família em uma publicação no Instagram.
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No comunicado, os familiares informaram que o ator morreu de forma repentina e destacaram sua contribuição para a animação. A família também afirmou que mais detalhes seriam divulgados posteriormente.
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De acordo com a revista People, registros do serviço médico-legista do condado de Los Angeles apontam que Bauza morreu em casa, em decorrência de uma doença cardiovascular hipertensiva.
Carreira
Nascido em em 1979 em Toronto, no Canadá, Bauza começou a carreira como designer de personagens antes de se dedicar à dublagem. Descendente de filipinos, cresceu assistindo aos Looney Tunes e imitava as vozes dos personagens desde a infância, conforme contou em entrevista à NBC News.
Ao longo da carreira, o ator assumiu as vozes em inglês de personagens como Pernalonga, Patolino, Piu-Piu e Gaguinho, além de participar de outras produções de animação. Seu trabalho ajudou a manter vivos personagens clássicos para novas gerações.
Bauza recebeu três prêmios Emmy na categoria de programação infantil e familiar entre 2022 e 2025, em reconhecimento a seu trabalho como dublador. Sua carreira reuniu centenas de créditos em produções para televisão e cinema.
Principais personagens dublados:
- Pernalonga;
- Patolino;
- Gaguinho;
- Piu-Piu;
- Frajola;
- Papa-Léguas;
- Marvin, o Marciano;
- Hortelino Troca-Letras e
- Frangolino.
Bauza também dublou: o Gato de Botas, em As Aventuras do Gato de Botas; Mestre Splinter, de As Tartarugas Ninja: Crescendo o Perigo; Baby Fozzie de Muppet Babies; Uncle Grandpa, tio-avô em Uncle Grandpa; Diddy Kong, Super Mario Bros. O Filme.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.