Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

O ator canadense Eric Bauza, conhecido por dar voz em inglês a Pernalonga, Patolino e outros personagens do desenho animado Looney Tunes, morreu neste domingo (25/10), aos 46 anos. A morte foi anunciada pela família em uma publicação no Instagram.

No comunicado, os familiares informaram que o ator morreu de forma repentina e destacaram sua contribuição para a animação. A família também afirmou que mais detalhes seriam divulgados posteriormente.

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De acordo com a revista People, registros do serviço médico-legista do condado de Los Angeles apontam que Bauza morreu em casa, em decorrência de uma doença cardiovascular hipertensiva.

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Carreira

Nascido em em 1979 em Toronto, no Canadá, Bauza começou a carreira como designer de personagens antes de se dedicar à dublagem. Descendente de filipinos, cresceu assistindo aos Looney Tunes e imitava as vozes dos personagens desde a infância, conforme contou em entrevista à NBC News.

Ao longo da carreira, o ator assumiu as vozes em inglês de personagens como Pernalonga, Patolino, Piu-Piu e Gaguinho, além de participar de outras produções de animação. Seu trabalho ajudou a manter vivos personagens clássicos para novas gerações.

Bauza recebeu três prêmios Emmy na categoria de programação infantil e familiar entre 2022 e 2025, em reconhecimento a seu trabalho como dublador. Sua carreira reuniu centenas de créditos em produções para televisão e cinema.

Principais personagens dublados:

Pernalonga;

Patolino;

Gaguinho;

Piu-Piu;

Frajola;

Papa-Léguas;

Marvin, o Marciano;

Hortelino Troca-Letras e

Frangolino.

Bauza também dublou: o Gato de Botas, em As Aventuras do Gato de Botas; Mestre Splinter, de As Tartarugas Ninja: Crescendo o Perigo; Baby Fozzie de Muppet Babies; Uncle Grandpa, tio-avô em Uncle Grandpa; Diddy Kong, Super Mario Bros. O Filme.



*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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