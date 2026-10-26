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LUTO NA ANIMAÇÃO

Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

Ator canadense, vencedor de três prêmios Emmy, morreu no domingo (25/10); a causa foi uma doença cardiovascular hipertensiva, segundo revista norte-americana

Eric Bauza, Dublador do Pernalonga e Patolino morre ao 46 anos. - (crédito: reprodução/bauzilla)
Eric Bauza, Dublador do Pernalonga e Patolino morre ao 46 anos. - (crédito: reprodução/bauzilla)

O ator canadense Eric Bauza, conhecido por dar voz em inglês a Pernalonga, Patolino e outros personagens do desenho animado Looney Tunes, morreu neste domingo (25/10), aos 46 anos. A morte foi anunciada pela família em uma publicação no Instagram.

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No comunicado, os familiares informaram que o ator morreu de forma repentina e destacaram sua contribuição para a animação. A família também afirmou que mais detalhes seriam divulgados posteriormente.

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De acordo com a revista People, registros do serviço médico-legista do condado de Los Angeles apontam que Bauza morreu em casa, em decorrência de uma doença cardiovascular hipertensiva.

Carreira

Nascido em em 1979 em Toronto, no Canadá, Bauza começou a carreira como designer de personagens antes de se dedicar à dublagem. Descendente de filipinos, cresceu assistindo aos Looney Tunes e imitava as vozes dos personagens desde a infância, conforme contou em entrevista à NBC News.

Ao longo da carreira, o ator assumiu as vozes em inglês de personagens como Pernalonga, Patolino, Piu-Piu e Gaguinho, além de participar de outras produções de animação. Seu trabalho ajudou a manter vivos personagens clássicos para novas gerações.

Bauza recebeu três prêmios Emmy na categoria de programação infantil e familiar entre 2022 e 2025, em reconhecimento a seu trabalho como dublador. Sua carreira reuniu centenas de créditos em produções para televisão e cinema.

Principais personagens dublados: 

  • Pernalonga; 
  • Patolino;
  • Gaguinho; 
  • Piu-Piu;
  • Frajola;
  • Papa-Léguas;
  • Marvin, o Marciano;
  • Hortelino Troca-Letras e
  • Frangolino.

 Bauza também dublou: o Gato de Botas, em As Aventuras do Gato de Botas; Mestre Splinter, de As Tartarugas Ninja: Crescendo o Perigo; Baby Fozzie de Muppet Babies; Uncle Grandpa, tio-avô em Uncle Grandpa; Diddy Kong, Super Mario Bros. O Filme. 


*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 26/10/2026 16:20
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